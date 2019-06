Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe a comentat situația oligarhului Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova, care a fost dat in urmarire internaționala. Intrebat daca omul de afaceri ar putea primi azil in Romania, Teodor Meleșcanu a precizat ca „de obicei, in Romania nu susținem persoane, ci partide și…

- „Ministrul de Interne a fost aseara la aeroportul Chișinau și a facut tot ce era posibil pentru a impiedica fuga criminalului care se face vinovat de uzurparea puterii in stat. Vom afla curand daca este deja plecat sau nu, dar trebuie sa ma credeți pe cuvant ca indiferent unde se afla cetațeanul Plahotniuc…

- Politologul Alina Mungiu Pippidi susține, intr-un editorial publicat pe site-ul Romania Curata, ca ministrul de Externe, Teodor Meleșcanu, ar trebui demis pentru ca s-a poziționat de partea oligarhului Vladimir Plahotniuc in cazul crizei politice din Republica Moldova.„SUA, Franta, Germania,…

- Fostul președinte Traian Basescu ii imputa candidatului europenilor socialiști la conducerea Comisiei Europene, Frans Timmermans, actualul prim-vicepreședinte al CE, pasivitatea in ce privește situația din Moldova, situație pe care Basescu o considera o lovitura de stat a lui Vladimir Plahotniuc. Liderul…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a deschis ancheta impotriva lui Liviu Dragnea in baza investigatiei Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF), precizeaza avocatii liderului PSD, in cererea de chemare in judecata a Comisiei Europene, depusa la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), consultata…

- Parteneriatul Estic este, in opinia Romaniei, una dintre cele mai importante politici la nivelul Uniunii Europene si am dorit sa dam un semnal foarte clar legat de necesitatea adoptarii unui document care sa ofere atat posibilitatea de a evalua ce s-a intamplat, cat si o perspectiva pentru viitoarea…