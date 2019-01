Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe de la Bucuresti, Teodor Melescanu, vine astazi la Chisinau, la invitatia omologului sau moldovean, Tudor Ulianovschi. Cei doi oficiali vor discuta aspecte privind cooperarea bilaterala intre cele doua tari.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, si ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, au dat publicitatii sambata o declaratie comuna, in care se arata ca exercitarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene nu reprezinta un instrument de lupta politica…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a salutat oportunitatea abordarii discutiei privind Balcanii de Vest, avand in vedere dinamica ascendenta a relatiilor cu UE, cu ocazia participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, luni, la Bruxelles. "Discutia privind Balcanii de Vest…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a salutat oportunitatea abordarii discutiei privind Balcanii de Vest, avand in vedere dinamica ascendenta a relatiilor cu UE, cu ocazia participarii la reuniunea Consiliului Afaceri Externe, luni, la Bruxelles. "Discutia privind Balcanii…

- Reformele desfasurate in Moldova din 2005 incoace mereu au presupus o anumita doza de conditionalitate. Dar niciodata acest mecanism nu a fost atat de des si puternic invocat ca in perioada post-semnare a Acordului de Asociere, in 2014, scrie analistul politic Dionis Cenusa intr-un articol de analiza…

- Este un document politic care vine sa favorizeze opoziția din Chișinau. Aceasta este opinia premierului Pavel Filip la adoptarea unei rezoluții critice de catre Parlamentul European in adresa guvernarii cu privire la implementarea Acordului de Asociere cu UE.

- Europarlamentarul Andi Cristea, copreședintele grupului de prietenie parlamentara UE-RM, susține ca votul de astazi al Parlamentului European, care vizeaza Republica Moldova, este un document politizat, care nu-si are locul în context electoral. Amintim ca Parlamentul European a votat un raport…

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Protocolului, semnat la Chisinau la 17 octombrie 2018, de modificare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Turcia privind abolirea reciproca a vizelor, semnat la Ankara la 1 noiembrie