Stiri pe aceeasi tema

- Fosta actrița americana Meghan Markle a iscat un nou scandal de proporții. Ducesa de Sussex și soțul ei, prințul Harry al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, au fost criticați dur, dupa ce au aparut in fotografii compromițatoare.

- Prezenta anul acesta la Wimbledon 2019, Meghan Markle a avut unele pretenții ieșite din comun. Ducesa de Sussex a fost alaturi de prietena sa Serena Williams din tribune și a scandat atunci cand a simțit sa-și impartașeasca emoțiile.

- Meghan Markle și Kate Middleton au participat sambata, 13 iulie, la finala turneului de la Wimbledon in care s-au confruntat Simona Halep și Serena Williams. La finalul meciului, ducesa Kate a felicitat-o personal pe Simona Halep. Cele doua ducese, care sunt fane ale acestui sport, s-au aflat in loja…

- SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS. Va fi pentru a doua oara cand cele doua vor asista la meciuri de la Wimbledon in acest an, dupa ce Kate Middleton a fost prezenta in ziua a doua a competitiei, iar Meghan Markle in a patra zi. SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS este finala de la Wimbledon 2019. Meciul…

- Archie Harrison Mountbatten-Windsor, fiul printului Harry,a fost botezat sambata, la castelul Windsor, numele nasilor nu vor fi dezvaluite, iar regina Elizabeth II a Marii Britanii nu a fost prezenta la eveniment.Ceremonia a avut loc in capela privata din interiorul castelului, si nu in Capela…