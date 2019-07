Medici exasperați, pacienți puși DEGEABA pe drumuri Platforma informatica a asigurarilor de sanatate a fost gandita pentru validarea serviciilor medicale in sistem off line. De-a lungul anilor, legea i-a adaugat noi functii care trebuie sa inregistreze retete si sa le aprobe in timp real. Sistemul informatic nu a fost imbunatatit insa si el ca sa poata face fata schimbarilor. A ajuns subdimensionat si sugrumat de miile de conexiuni pe care trebuie sa le proceseze concomintent, da rateuri periodic. Totul se invarte in jurul banilor. Daca la inceput sistemul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate trebuia doar sa valideze retete si consultatii,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

