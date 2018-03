Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri, 21 martie, includerea a 16 molecule noi in lista de medicamente compensate si gratuite de care beneficiaza asiguratii cu sau fara contributie personala, acestea fiind destinate pentru tratamentul mai multor afectiuni, cum ar fi tuberculoza, afectiunile oncologice, astmul…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din activitati independente isi pastreaza, in acest an, calitatea de asigurat pana la termenul de depunere a declaratiei unice, 15 iulie, arata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS). ...

- Aseara a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 221 decizia primului ministrul Viorica Vasilica Dancila numarul 114 prin care Diana Monica Isaila este numita membru al Consiliului de Administratie la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Numirea a fost facuta la propunerea…

- Guvernul a adoptat, prin Ordonanta de urgenta, eliminarea prevederilor referitoare la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate din bugetul de stat pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil, de venit minim garantat si de indemnizatie acordata pentru concediului de acomodare in urma…

- In contextul prezentarii de catre Laura Codruta Kovesi a raportului de activitate al DNA pe anul 2017, Remus Borza i-a dat dreptate procurorul șef in ceea ce privește corupția. „Ii dau dreptate procurorului șef al DNA. Exista corupție, mai ales cand e vorba de instituțiile publice, de banul…

- Contributia de asigurari sociale (CAS) si contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS) in cazul drepturilor de proprietate intelectuala ar putea fi retinute la sursa, potrivit unui proiect prezentat de Ministerul de Finante. Ministerul analizeaza astfel stabilirea unui mecanism pentru DDA prin…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a cheltuit 29,3 mld. lei in 2017, la venituri din contributii de 23,7 mld. lei si venituri din taxe de 2,3 miliarde de lei, ceea ce a obligat statul sa continue si sa majoreze subventia de la bugetul de stat. Subventia de la bugetul de stat…

- Povestea Hannei, micuța de 3 ani din Arad diagnosticata cu tumoare Wilms de grad 4, ați putut sa o citiți pe aradon.ro și in Jurnal aradean de marți, 22 februarie. La acel moment, parinții faceau un apel catre toți cei care ar putea sa ii ajute in aceasta lupta cu boala Hannei, costurile operației…

- Primul centru integrat de medicina nucleara din Romania a fost inaugurat, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central “Dr. Carol Davila” din Bucuresti. Este cel mai performant centru de acest tip din Europa iar investiția s-a ridicat la peste 4,3 milioane de euro. Romania are de miercuri…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. Potrivit documentului, medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii noi,…

- „In urma dezbaterilor din ultimele zile pe tema efectelor Legii salarizarii, dar și a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat au reieșit unele probleme. Acolo unde au fost identificate probleme am cerut imediat masuri de echilibrare, astfel incat nicio categorie socio-profesionala sa nu aiba…

- Guvernul va emite o ordonanta de urgenta care sa specifice faptul ca cei care nu au depus Declaratia 600, ca urmare a amanarii termenului, sunt in continuare asigurati. Vicepremierul Viorel Stefan a declarat pentru Digi24 ca actul normativ va fi emis de Executiv in aceasta saptamana sau saptamana…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, spune ca Programul National de Oncologie derulat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate trebuie extins pe mai multe paliere, chiar daca este „destul de generos” si ca asigurarea medicamentelor oncologice in unitatile sanitare reprezinta unul din obiectivele…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) schimba Contractul-cadru care reglementeaza condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, pentru anul 2018. Proiectul, postat pe pagina de internet a instituției…

- Viitoarea componenta a Guvernului Dancila a fost stabilita in CEx PSD. Executivul va avea patru vicepremieri, respectiv Viorel Stefan, Ana Birchall, Paul Stanescu si Gratiela Gavrilescu. Inainte de ședința, doi miniștri au anunțat ca nu mai vor un alt mandat: Florian Bodog (Sanatate) și Gabriel Petrea…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a publicat ieri noutatile prevazute in proiectul Contractului-cadru pe anul 2018. Potrivit unui comunicat al CNAS, fata de Contractul-cadru pe anul 2017 (a carui aplicabilitate a fost prelungita si pentru trimestrul I al ...

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate a transmis, miercuri, catre Ministerul Sanatații, un set de masuri prin care incearca debirocratizarea activitații din asistența medicala primara. Printre acestea se regasesc schimbari importante cu privire la tratamentele compensate și gratuite prescrise de medici…

- La inceputul acestui an, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a facut publica o lista cu 59 de afectiuni are nu necesita o vizita initiala la medicul de familie. Prin urmare, bolnavii cronici nu mai bat drumul intre medicii de familie si medicii specialisti. Mai exact, Casa Nationala de Asigurari…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a publicat lista bolilor pentru care te duci direct la Urgența , fara sa ai nevoie de trimitere de la medicul de familie, in contextul in care circa 25% dintre aceștia nu au semnat prelungirea contractelor cu caselele de sanatate și nu mai au dreptul…

- Decizia CNAS de a nu mai semna acte adiționale pentru primul trimestru din 2018 lasa fara medic de familie 4,5 milioane de romani, potrivit cifrelor prezentate de Societatea Naționala de Medicina Familiei. Hotararea anunțata joi de conducerea Casei ( VEZI DETALII ) este catalogata drept "iresponsabila"…

- Zeci de familie din tot județul s-au adunat de dimineața la CJAS Hunedoara, pentru a vedea care este situația lor, dupa ce au refuzat sa semneze actele adiționale de prelungire a contractului cu Casa. Patru reprezentanți ai Patronatului Medicilor și de la Colegiul Medicilor sunt, acum, la…

- Medicii de familie nu au renunțat la decizia de a protesta fața de subfinanțarea sistemului și birocrația sufocanta, astfel ca nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate. Nu vom mai da trimiteri și rețete compensate. Nu știm cat vom continua acest protest pentru ca nu depinde…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis în care îl informeaza ca medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- "Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. Furnizorii de servicii medicale care nu au semnat actele aditionale vor putea intra in relatii contractuale…

- In fata refuzului patronatului medicilor de familie de a semna noul contract-cadru cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, reprezentantii autoritatilor au trecut la represalii. La Sibiu, ei au luat la picior cabinetele pentru a-i sili pe doctori sa semneze actele aditionale chiar in fata pacientilor

- In jur de 30 la suta din medicii de familie nu și-au prelungit contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate. Prin urmare, nu mai elibereaza trimiteri catre specialiști și nici rețete compensate. Iar pentru consultatii, pacientii platesc chiar si o suta de lei.

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate. In București, numarul medicilor…

- Ministrul Sanatații cere respectarea dreptului la servicii medicale compensate și subliniaza, in contextul protestului medicilor de familie, ca 60% dintre cadrele medicale au semnat deja actele adiționale pentru prelungirea contractelor cu CNAS. Bodog face și precizari cu privire la revendicarile medicilor…

- "CNAS isi exprima in continuare toata disponibilitatea. Am prelungit programul. Peste 60% dintre contractele de la nivelul tarii sunt semnate in acest moment. Sunt destui (n.r. - medici de familie) care au fost plecati si doresc sa semneze acum. Cautam cai legale (...). Pe de alta parte, avand in…

- Mai multe companii recurg la o ”șmecherie” legala in privința salariilor angajaților odata cu trecerea cu trecerea contribuțiilor in sarcina acestora. Mai exact, firmele mențin salariile nete ale angajaților acordandu-le bonuri de masa sau prime lunare, au declarat pentru Libertatea surse din domeniul…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…