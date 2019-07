Mașină lovită de tren după ce șoferul nu a respectat semnificația indicatorului „Stop” FOTO O mașina a fost spulberata de trenul 1531 care circula pe ruta Cluj-Napoca – Timișoara. Accidentul s-a produs in județul Arad, pe DJ 791, șoseaua care leaga localitațile Santana și Olari. Din fericire, nicio persoana nu a fost ranita in urma coliziunii. „Astazi, in jurul orei 10,30, un barbat de 41 de ani, din Zimandu […] Articolul Mașina lovita de tren dupa ce șoferul nu a respectat semnificația indicatorului „Stop” FOTO a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

