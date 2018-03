Stiri pe aceeasi tema

- Accident in Chisinau. O masina a Politiei a fost lovita, din spate, de un alt automobil. Impactul a avut loc in jurul orei 13:00 la intersectia strazilor Calea Iesilor cu Ceucari. Soferul masinii are insa o alta versiune.

- Brutski Stsiampkouski Siarhei (30 de ani) a fost gasit vinovat de tentativa de omor, doua infractiuni de ultraj, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului si parasirea locului accidentului.

- O masina a fost lovita de un tren vineri dimineata, iar la aceasta ora pompierii intervin pentru descarcerarea celor doua persoane decedate. "Stim ca in masina se afla doua persoane, au fost declarate decedate de medicul de pe Salvare care a fost la fata locului. Acum, incercam sa scoatem…

- Nicolae Bivolaru, un fotbalist, in varsta de 19 ani, a murit in urma unui accident rutier produs in județul Gorj. Familia tanarului este devastata de durere. Bivolaru era fundaș central la AS Știința Godinești și era foarte iubit de prieteni. TRAGEDIE: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger…

- Din cercetarile politistilor rutieri, soferul de 34 de ani a mers inapoi cu duba pe aleea amenajata special pentru descarcarea marfurilor. In acel moment, a acrosat cu spatele muncitorul de 49 de ani care vorbea la telefon si nu a observat ca duba se indrepta spre el. De altfel, soferul…

- Nu a observat la timp pietonul pe trecere si l-a lovit cu masina. Aceasta este scuza unui sofer de 82 de ani din Galati care a comis un accident de circulatie, miercuri seara, pe Faleza Inferioara a Dunarii, la Elice. Soferul conducea dinspre Vama catre Trecere Bac, pe Faleza Superioara, cand a lovit…

- Accident mortal la Viile, noaptea trecuta. O tanara de 19 ani, pasagera intr-o masina, a murit, iar soferul masinii, care era baut, a fost ranit. Desi la fata locului a intervenit un echipaj al SAJ Galati tanara nu a mai putut fi resuscitata. ”Din primele cercetari a reiesit ca un barbat de 23 de ani,…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit, informeaza Monitorul de Vrancea.

- Nenorocire pe Soseaua Mangaliei din Constanta! Patru persoane au ajuns la spital, iar un copil de nici 2 ani a MURIT, potrivit Republicaonline. Un autoturism marca Volskwagen a spulberat o familie pe trecerea de pietoni. Un copil de nici doi ani se afla in bratele tatalui, iar alaturi mergea o femeie,…

- Cel putin patru oameni au murit si alti patru au fost raniti dupa ce un individ a deschis focul asupra oamenilor aflati la un festival din orasul Kizlear, din provincia rusa Daghestan, au anuntat, duminica, autoritatile locale, relateaza site-ul agentiei Tass.Incidentul armat a avut loc la…

- Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu. Cele doua femei traversau strada printr-un loc nepermis, moment in care au fost lovite de o mașina. Impactul a fost atat de puternic incat bucați din femeia de 65 de ani care a murit au fost impraștiate pe asfalt, scrie reporterntv.ro. …

- O fetita de sase ani si-a pierdut viata intr-un accident in care au fost implicate doua autoturisme, vineri seara, la iesirea din Buzias spre Lugoj, pe DJ 592.In cele doua masini se aflau cinci persoane, dintre care trei adulti au ramas incarcerati iar un copil de sase ani a fost preluat de…

- Un accident cumplit a avut loc în urma cu puțin timp în localitatea constanțeana Mihail Kogalniceanu. O femeie de 65 de ani a murit, iar o alta se zbate între viața și moarte în urma evenimentului rutier. Cele doua traversau strada prin loc nepermis, moment în care au…

- Un nou episod de violenta extrema face inconjorul Romaniei si arata inca o data lipsa de reactie a oamenilor in fata unor astfel de scene. Un controlor a batut crunt un pasager care circula fara bilet cu trenul. Nu doar ca nimeni nu l-a aparat, dar si alti calatori l-au lovit cu pumnii si picioarele.…

- Sambata dimineata, un copac doborat de vantul puternic ce insotea o furtuna violenta s-a prabusit, in Malta, pe furgoneta in care se aflau doi romani. Soferul, un barbat de 38 de ani din Bistrita, a murit pe loc, iar sotia sa de 32 de ani a ajuns la spital cu rani destul de grave.

- Un incident grav s-a petrecut intr-o spalatorie auto dintr-un oras situat in apropiere de Moscova. Soferul unui BMW a omorat un angajat din spalatorie cu o singura lovitura. Furios ca angajatii nu s-au miscat mai repede sa ii spele masina, el ajungand in spalatorie la ora 03:30 dimineata, barbatul…

- Accidentul s-a petrecut in apropiere de localitatea Murighiol. Tanarul a pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza vitezei, si a intrat cu masina intr-un copac. Pompierii si medicii ajunsi la fata locului nu au mai putut face nimic pentru barbat. Acesta a murit pe loc in urma…

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Jilava, județul Ilfov. Un barbat de 47 de ani a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Omul mergea in vizita la niște rude care locuiesc in apropiere. Pietonul a traversat neregulamentar intr-o zona slab iluminata. Șoferul nu a avut cum sa-l evite și…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Urmarire mai ceva ca in filme pe un drum judetean din Brasov. Pentru a evita un control care ar fi aratat ca nu are permis si este si beat, un tanar de 31 de ani a incercat sa fuga si a lovit masina Politiei. Soferul de ocazie a fost depistat de politisti aseara. Acestia i-au facut semn sa opreasca,…

- Viteza și neexperiența la volan au dus la un accident grav ce a avut loc în urma cu puțin timp la intrare în localitatea constanțeana Viișoara, dinspre Cobadin. Doua mașini s-au ciocnit, iar în urma impactului violent o mașina cu numere de Bulgaria s-a rasturnat. Înauntru…

- Patru angajați ai Poșta Moldovei au decedat pe loc, dupa ce mașina VAZ în care se deplasau și care aparținea instituției, s-a tamponat violent cu un camion DAF. Șoferul camionului a suferit traumatizme ușoare, anunța Poliția, scrie unimedia.info Accidentul a avut loc în…

- Imagini de coșmar surprinse de o camera de supraveghere în Moisei, județul Maramureș. Un barbat a fost spulberat de o mașina pe trotuar. Va avertizam ca imaginile va pot afecta emoțional!

- Un accident deosebit de grav a avut loc pe o sosea din Turcia. Un autocar a iesit de pe carosabil si s-a izbit puternic de copacii de pe marginea drumului. In urma impactului au murit 11 persoane.

- Cel puțin 15 persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in mulțimea aflata pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro in Brazilia. Autoritațile braziliene au anunțat ca nu a fost vorba de un atac terorist, scrie libertatea.ro.

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a ajuns la spital, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita cu masina de un sofer care a pornit de pe loc in momentul in care i s-a cerut sa se legitimeze pentru ca a parcat intr-o zona unde nu avea voie sa-si lase autoturismul. Barbatul, care a fugit de la locul…

- Un barbat de 30 de ani a murit intr-un grav accident produs pe strada Petricani din Capitala. Mașina in care se afla s-a ciocnit cu un camion la volanul caruia se afla un ucrainean. Barbatul a refuzat sa discute cu echipa noastra de filmare.

- Tragedie cumplita. Un tanar de numai 19 ani si-a ucis unul dintre prietenii cu care a baut toata noaptea si pe un altul l-a ranit grav dupa ce a dat cu masina peste ei. Acesta s-a urcat beat la volan si se indrepta catre barul din sat. Tanarul a baut cu cei doi colegi, acasa la unul dintre ei, informeaza …

- Un barbat a murit, iar altul a ajuns la spital cu mai multe traumatisme dupa ce un automobil a lovit in plin o caruta.Accidentul a avut loc aseara, in preajma satului Svetloe, raionul Comrat. Barbatul care a decedat se afla in caruta. Soferul automobilului nu a avut de suferit.

- Un tanar de 19 ani a intrat in plin cu masina in prietenii lui. Pentru unul dintre aceștia, medicii nu au mai putut face nimic, iar cel de-al doilea a fost transportat in stare grava la spital. Baiatul s-a urcat beat la volan si se indrepta spre barul din sat, de unde soferul vinovat a plecat apoi…

- A murit actrița Jessica Falkholt din serialul Home and Away. Familia acesteia a decis sa opreasca aparatele care au ținut-o in viața in ultimele doua saptamani, dupa ce a suferit un grav accident in urma caruia i-au murit parinții și sora, scrie BBC News. Actrița australiana de 29 de ani care a jucat…

- Potrivit informațiilor primite un șofer in varsta de 47 de ani, a intrat cu mașina pe care o conducea in spatele unui autocamion care staționa in afara parții carosabile. Conducatorul se afla singur in autoturism. Polițiștii rutieri efectueaza cercetari la fața locului pentru a stabili cauzele și…

- Fata de 3 ani, batuta fara mila de mama ei! Mama din Bahia Blanca, Argentina, a acuzat-o pe fata ca i-a furat tableta. Furioasa, femeia nu a stat pe ganduri si a inceput sa isi bata fiica. Micuta de 3 ani a fost ridicata de par si apoi lovita violent peste cap. Intamplarea a avut loc in Bahia…

- Un accident foarte grav a avut loc marti dimineata pe DN1, la iesire din Codlea spre Sibiu. Un sofer a fost aruncat prin parbriz dupa ce s-a izbit cu masina de un autocar. Acesta a intrat in intersectia cu Dumbravita fara sa se asigure, acolo unde s-a produs impactul.

- O batrana a murit dupa ce a traversat neregulamentar strada, in judetul Neamt, informeaza romaniatv.net. Imaginile care surprind accidentul au aratat-o pe batrana cum traversa fara sa se uite in dreapta, de unde a venit o masina care a izbit-o in plin. A

- Soferul care s-a urcat la volan baut si fara permis si a produs vineri,in localitatea buzoiana Satuc, un accident in urma caruia o minora in varsta de 11 ani a decedat, mai avea in autoturism inca trei copii, cu varste cuprinse intre 5 si 9 ani, precizeaza, intr-un comunicat de presa transmis AGERPRES,…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta, in județul Buzau, la ieșirea din localitatea Satuc. O fetița de 11 ani a decedat, fiind proiectata din mașina. Șoferul autoturismul a fugit de la locul accidentului. UPDATE. Potrivit polițiștilor, la volanul mașinii se afla un barbat de 27 de ani,…

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier cu final fatal s-a produs in dimineata de vineri, 22 decembrie, pe strada Tighina din Chisinau. Potrivit informatiilor operative, masina de model BMW a derapat de pe traseu si s-a izbit violent intr-un stalp. In masina se afla doar soferul, acesta a murit pe loc.

- Imagini spectaculoase, joi, in centrul comunei Vladimirescu, la moara. Doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier in urma caruia una dintre masini s-a intors cu rotile in sus, in mijlocul drumului. Conducatorul auto care se afla la volanului unui Duster (cu numarul de inmatriculare…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe raza localitatii Ticau, oras Ulmeni. Din primele informatii se pare ca o autoutilitara a fost lovita de un tren de persoane care circula pe relatia Baia Mare – Jibou. In urma impactului violent masina a fost tarata cativa zeci de metri. Conducatorul…