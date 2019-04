Mașină distrusă după ce un morman de gunoaie a luat foc, la Timișoara Incendiul a izbucnit marți dimineața in jurul orei 6, pe Bulevardul Ion Dragalina din Timișoara. Flacarile au cuprins un morman de gunoaie de pe marginea șoselei, iar apoi s-au extins la un autoturism parcat regulamentar la cațiva pași. Mașina a fost distrusa in proporție de 80 la suta, spun pompierii, iar focul a avariat ușor un al doilea autoturism. Salvatorii au intervenit cu cinci subofițeri și o autospeciala de stingere cu apa și spuma. Din fericire, incidentul s-a soldat numai cu pagube materiale. Nu este prima data cand un morman de gunoi ia foc pe strada, la Timișoara.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a fost anunțat in dispeceratul ISU Banat in jurul orei 7 dimineața. Pompierii militari au trimis la fața locului noua subofițeri, o autoscara mecanica și doua autospeciale de lucru cu apa și spuma. La sosirea salvatorilor, flacarile cuprinsesera deja o anexa de aproximativ 30 de…

- Incendiul a izbucnit in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 00. Flacarile au cuprins mai mulți saci cu resturi vegetale și s-au extins rapid la unul dintre copacii de pe spațiul verde. Pompierii militari au fost trimiși de urgența la fața locului pentru a stinge rampa clandestina de…

- Incendiul a izbucnit in jurul orei 8 la o rulota fast-food amplasata la intersecția Caii Șagului cu bulevardul Liviu Rebreanu. Pompierii povestesc ca angajata societații ar fi pornit echipamentele și a ieșit din rulota. “A ars rulota in intregime, aproximativ 5 mp. A existat pericol de extindere…

- Vorbim de zeci de animale decedate, care se adauga la cele care au fost descoperite deja. Si asta nu este tot. Vanatorii sunt convinsi ca, in zilele care urmeaza, vor aparea noi animale moarte. „Cel mai probabil, fazanii, iepurii si caprioarele au mancat direct din otrava. In ceea ce priveste ulii,…

- „Am disputat un joc de pregatire in compania echipei Vest Sport Academy din Timișoara. Au evoluat la noi fete nascute in anul 2006 și mai mici și consider ca acest test a fost unul util pentru noi. Rezultatul a fost nefavorabil, am pierdut cu scorul de 2-0, insa grupa noastra este abia la…

- „Ultimul exemplar existent de tramvai tip Timis 2 (#41+42) care a circulat in Resita exista inca la Timisoara. El s-a intors in orasul de pe Bega in anul 1990, fiind renumerotat #360 si pus in circulatie. In momentul de fata, acest tramvai se afla in Muzeul Corneliu Mikloși, ca exemplar functional,…

- Incidentul s-a petrecut sambata seara in jurul orei 21, in parcarea unui magazin de bricolaj de pe strada Divizia 9 Cavalerie. Doi barbați au fost raniți și au fost transportați la Spitalul Municipal dupa ce au fost injunghiați in timpul unui scandal. Mai multe echipaje de ambulanța s-au…

- Salvatorii timișoreni au trimis la fața locului 10 subofițeri, doua autospeciale de lucru cu apa și spuma dar și o autoscara mecanica. Focul, spun salvatorii, a pornit de la o tigaie uitata pe foc și s-a extins ulterior la tot aragazul, hota și parți de mobilier. Atat proprietara apartamentului,…