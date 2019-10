Stiri pe aceeasi tema

- "Pe data de 16 octombrie este Consiliul de ministri, dar voi ramane in tara pentru a ma asigura ca in primul minut al zilei de miercuri dam drumul la subventii. Avem pregatite deja peste 400.000 de dosare, iar pana la 1 noiembrie vrem sa platim subventiile pentru 80% dintre fermieri. Acum vor intra…

- O furtuna extrem de violenta a provocat cateva decese si a ranit 10 persoane, lovite de fulger, joi, in Muntii Tatra din sudul Poloniei, au anuntat reprezentantii Serviciilor de salvare si interventii montane, citati de AFP. "Zece persoane au fost lovite de fulger in zona masivului Giewont. S-au inregistrat…

- Vremea extrema s-a intors si a lovit cu o forta devastatoare. Seara trecuta, Litoralul a fost pur si simplu maturat de o furtuna extrem de violenta. Apartamente si zeci de masini au fost distruse dupa ce vijelia a smuls un acoperis si a improscat tiglele peste un cartier intreg, a rupt o schela si…

Conferința aniversara susținuta de Președintele Academiei Romane, Ioan Aurel POP, la Baru 100 DE ANI DE INVAȚAMANT SUPERIOR ROMANESC LA CLUJ