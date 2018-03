Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Nichita, fostul primar al Iașului, a declarat joi la un post tv angajat în lupta anti-NDA ca în sediul DNA i s-a oferit un târg: sa toarne trei lideri din PSD și un ministru greu.

- Fostul deputat Sebastian Ghita a afirmat miercuri seara, intr-un interviu acordat jurnalistului Ion Cristoiu, ca ceea ce l-a determinat sa fuga a fost tocmai atitudinea celor de la petrecerea de la SRI, din seara plecarii sale, el sustinand ca toti stiau ca va fi arestat si ca “a fost o senzatie foarte…

- Pentru una dintre cele mai influente si cunoscute familii din Iasi, statul prin institutiile sale, s-a pus pres @ „Clanul Pohoata” a fentat o executare silita a Fiscului reusind sa scape cu datoria neplatita @ Finantele iesene au pus sechestru pe un apartament din Copou apartinand notarului Manuela…

- A fost scandal marti seara la magazinul Kaufland din cartierul pitestean Nord. Un barbat a fost in magazin si a luat o sticla de bautura, numai ca a uitat un element important. A „uitat” sa mai si plateasca pentru ea. In acel moment paznicul din interiorul magazinului a incercat sa il opreasca, numai…

- Biblioteca Județeana „Gh. Asachi” Iași lanseaza cea de-a patra ediție a Concursului national de lectura „Batalia Cartilor”. Concursul se desfașoara pe doua secțiuni: 11-13 ani și 14-18 ani. Condițiile sunt aceleași ca in anii trecuți: participanții inscrisi vor avea de citit zece carți, carora le vor…

- Vești mari pentru fostul patron al clubului de fotbal Jiul Petroșani și fost vicepreședinte PNL Hunedoara! Alin Simota a fost eliberat condiționat din inchisoare, marți seara, in urma deciziei Judecatoriei Deva. Omul de afaceri a executat 6 luni din pedeapsa totala de doi ani și o luna, contopita…

- Barbatul retinut luni in vama Urziceni, in timp ce incerca sa iasa din tara, pentru uciderea unei barmanite intr-un local din municipiul Satu Mare, a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile. Potrivit portalului instantelor de judecata, magistratii au admis propunerea procurorilor…

- Barbat de 27 de ani care a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Mulți s-au uitat inițial de curiozitate, alții s-au uitat pentru ca le vine mai ușor sa se identifice cu poveștile romanești, dar mulți se uita cu sufletul la gura ca sa vada ce ii mai trece prin cap doamnei Roxana Baicu Popovici, din "Fructul oprit". Personaj savuros, personaj complex și controversat,…

- Edward Iordanescu, tehnicianul Astrei, a comentat eliminarea echipei sale din Cupa Romaniei dupa infrangerea de la Mediaș, 0-1. Deși Astra a avut un teren impracticabil in meciul din campionat cu Dinamo, antrenorul giurgiuvenilor nu a ezitat sa se planga de starea gazonului de la Mediaș. "Trebuie sa…

- Numele lui N.A. Bogdan e prea putin cunoscut publicului de azi, chiar si celui iesean. Secretar al Corpului de Portarei al Curtii de Apel din Iasi, gagist la Teatrul National din Iasi, colaborator, redactor sau corespondent la diferite ziare ale epocii, secretar al Primariei, Ofiter al Starii Civile…

- O cladire de pe Cuza-Voda s-a inclinat periculos si a fost sprijinita cu busteni de imobilul alaturat pentru a nu se prabusi. In primii ani ai mandatului lui Gheorghe Nichita ca edil al Iasului, la Primarie a existat un proiect prin care se dorea reabilitarea intregii zone a strazii Cuza Voda. In final,…

- Gabriela Cristea a trecut prin cea mai cumplita experiența dupa ce a fost la un pas de moarte din cauza unei piftii pe care a lasat-o pe foc. Prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea, care are un salariu impresionant la Kanal D , a trecut printr-o experiența extrem de neplacuta in urma cu ani.…

- Klaus Iohannis a ținut o conferința de presa care a nascut multe comentarii. O parte dintre ele le-ați putut citi sau auzi și singuri așa ca nu o reiau, nici macar in sinteza, ideile principale. O sa ma ocup insa de mesajul transmis prin aceasta conferința de presa. Pentru ca el merita analizat, la…

- Mesaj incredibil al lui Klaus Iohannis pentru ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șeful statului i-a transmis lui Toader sa aiba curaj și sa fie profesionist."Ma aștept de la Toader sa fie profesionist și sa aiba curaj", a spus Iohannis care nu este interesat de inregistrarile aparute la…

- "Am vazut cateva extrase in presa ale discursului doamnei Kovesi. Am impresia ca dansa nu vede barna din ochiul ei, al institutiei, dar cauta sa gaseasca defecte in ochii altora. Cred ca institutia nu e supusa niciunei presiuni. E interesul public, firesc, pe care toti cetatenii il au cu privire…

- Orice inculpat are dreptul sa faca denunturi, insa este obligatia procurorilor de a verifica veridicitatea celor denuntate, a afirmat, miercuri, procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA),...

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Cristian Tudor Popescu a intervenit in scandalul momentului! Jurnalistul a comentat la Digi24 reactiile politicienilor la scandalul DNA-Antena3-RTV si a analizat si intervenitiile primului-ministru. „Dna Dancila, premierul Romaniei, solicita intoarcerea...

- Pretinderea unei spagi de aproape 7 milioane de lei de catre fostul primar al Iasului ar fi avut loc fara echivoc, sustin judecatorii Tribunalului Bucuresti, care l-au condamnat pe Gheorghe Nichita la patru ani de inchisoare cu executare. Magistratii bucuresteni au publicat saptamana trecuta motivarea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a avut prima reacție in scandalul urmat de uimitoarele dezvaluiri ale ale fostului deputat Vlad Cosma. El a a prezentat inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, de la DNA Ploiesti, care i-ar fi cerut sa fabrice si sa planteze probe. Dupa…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- Fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita, a lansat un atac dur la adresa celor trei exclusi din PSD. Nichita este cel care i-a promovat in politica pe Chirica, Harabagiu si Iacoban. Fostul primar nu a uitat faptul ca cei trei i-au „confiscat” puterea in partid si primarie dupa ce acesta a fost arestat…

- „Exista obligativitatea legala de a prezenta un raport in Parlament. Pana la sfarsitul lui februarie o sa primesc raportul de activitate si de la DNA. Voi cere procurorului general sa faca un raport de sinteza pe cele trei componente. Sigur ca eu am raportul meu, pornind de la evaluarile pe care le…

- In urma intalnirii primarului interimar al Chișnaului, Silvia Radu și primarul Iașului, Mihai Chirica, in capitala vor fi implimentate trei proiecte, care vor include reabilitarea unei cladiri, monument de arhitectura de importanța istorica, crearea unui centru de cercetare etnica și a unui centru de…

- Avocatul Laura Vicol a reacționat dur dupa vestea clasarii dosarului Microsoft. „Din nou ați incalcat legea in mod grosolan, stimata doamna Kovesi. Nu va pot numi nici macar procuror, dar șef, ați facut de ras toata tagma profesionala pe care o reprezentați”, a fost atacul dur al avocatei la adresa…

- Scene revoltatoare in plina strada. Politia nu a intervenit intr-o bataie generala in centrul orasului Targu Jiu. Totul s-a intamplat in Piața Centrala din Targu Jiu acolo unde un tigan a fost batut in strada de un barbat caruia incerca sa-i vanda un parfum.Citeste si: La asta nu te-ai fi…

- Grupurile parlamentare ale UDMR au decis, marti, sa mentina protocolul de colaborare parlamentara cu alianta PSD-ALDE, a anuntat presedintele Uniunii, Kelemen Hunor. Citeste si: Kovesi, trasa la RASPUNDERE dupa excluderea lui Negulescu. Victor Ciutacu o SOMEAZA pe sefa DNA sa explice sustinerea…

- "Am auzit un baiat foarte obraznic si foarte vocal care cand i se apasa pe buton si lui si la inca trei colegi, sunt o echipa de patru cu butoanele la ei tot timpul. Am vorbit si cu colegii, nu-mi aduc aminte ca eu sa fi oprit vreo intalnire politica si sa ma fi uitat la Suleiman Magnificul", a spus…

- Proiectul bugetului pe 2018 al Municipiului Iasi a devenit public, putand fi accesat pe site-ul Primariei. Au fost primite peste 3.000 de propuneri si sugestii de la cetateni. „Bugetul pe 2018 este cu 56 de milioane de lei mai redus fata de anul trecut, pierdere cauzata de reforma fiscala, daca o pot…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, ca a urmarit cateva episoade din serialul "Suleiman Magnificul", dar a respins acuzatiile europarlamentarului Catalin Ivan conform carora ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. "Am auzit un baiat foarte obraznic si foarte…

- Liviu Dragnea a comentat acuzațiile europarlamentarului Catalin Ivan care a spus ca, in trecut, liderul PSD a oprit intalniri importante pentru a se uita la serialul Suleyman Magnificul. Dragnea spune ca Ivan, alaturi de alți 3 membri ai PSD, ar fi simple ”butoane” și l-a numit ”baiat foarte obraznic…

- O mama a dat like unei fotografii aparute cu fiica sa de opt ani pe Facebook la mai puțin de o ora dupa ce tatal micuței a omorât-o, scrie presa britanica. Fotografia cu Mylee Billingham a aparut pe Facebook la ora 20.16 și a fost postata de tatal ei, Bill, de 54 de ani. În…

- Lazar, despre modificarile aduse legilor Justitiei: Cred ca CCR va da o solutie inteleapta Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca are convingerea ca judecatorii Curtii Constitutionale vor da o decizie ''istorica'' si ''inteleapta''…

- Prezentam in exclusivitate toate declarațiile date la DNA de Gabriel Mardarasevici impotriva cumatrului sau, fostul primar Gheorghe Nichita @ Mardarasevici și-a turnat cumatrul pentru a-și salva pielea @ Potrivit avocaților, denunțul facut de Mardarasevici a fost proba zdrobitoare care i-a adus lui…

- Doi caini de lupta au scapat duminica dintr-o curte de pe strada Tanasescu si au atacat o fata de 22 ani care mergea spre casa. Ea a fost muscata in regiunea genunchiului si mainii stangi. In apararea victimei a sarit tatal acesteia, si el fiind muscat, de mana, fata si piciorul drept. Un vecin care…

- Daca nu s-ar vedea „balbaiala”, am spune ca e doar inca o gaselnita a presei internationale. Dar insasi sobrul BBC a lansat aceasta intrebare: o fi uitat Donald Trump versurile imnului Statelor Unite? Priviti!

- Simona Halep a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter, despartirea de firma de echipament sportiv Adidas. "E o zi trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul", a scris Halep.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Dupa ce a trecut printr-o desparțire cu scandal, Marcel Toader se pare ca si-a gasit, in sfarsit, linistea si a uitat-o definitv pe Maria Constantin. Spynews.ro – cel mai tare site monden din Romania – a aflat in compania cui va petrece Revelionul omul de afaceri.

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a facut in aceasta seara declarații importante, mai ales dupa demersul sau fara precedent: mai exact dupa o vizita in Malaezia, intr-o misiune extrem de dificila: salvarea de la condamnarea la moarte a celor trei tinerii romani. Toader a vorbit, rand pe rand, despre…

- Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Iasi a anuntat ieri clasamentele sportivilor ieseni pe anul 2017, conturate pe cele trei categorii deja clasice, sporturi olimpice, sporturi olimpice si arte martiale. Desi, ca intotdeauna, cei care intocmesc astfel de clasamente sustin ca se bazeaza pe sistemul…