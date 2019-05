Mark Pompeo, vizită inopinată la Bruxelles. Discuţiile se axează pe problema Iranului In declaratii pentru jurnalistii care-l insotesc pe Pompeo, un responsabil al Departamentului de Stat a explicat ca, dupa Bruxelles, seful diplomatiei americane se va indrepta spre Rusia.



Mike Pompeo trebuia luni sa soseasca la Moscova unde avea prevazute o intalnire cu personalul ambasadei americane in Rusia, discutii cu antreprenori de top si fosti elevi ai unui program de interschimb, precum si participarea la o ceremonie in onoarea celor care au murit in luptele contra nazistilor din timpul celui De-al Doilea Razboi Mondial.



