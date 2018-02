Marius Motofei-Radu va prelua functia de director al diviziei business a UPC Romania, incepand din 1 martie 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Samsung a obisnuit fanii seriei Galaxy S cu lansari in primele luni ale noului an, telefoane care sunt din ce in ce mai exclusiviste si mai scumpe. Daca anul trecut am asistat la lansarea celui mai reusit terminal din gama S de pana acum, pretul fiind unul pe masura, se pare ca nici 2018 nu va face…

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca nu va candida la o functie in partid la congresul extraordinar al formatiunii din 10 martie, ea precizand ca funcția de prim-ministru dar și cea de președinte al Organizației de Femei ii sunt ”suficiente”. „Consider ca functia de prim-ministru imi ocupa foarte…

- 74% dintre decidenții din companiile din Europa au ales tehnologia inkjet dupa ce s-au familiarizat cu beneficiile și cu opțiunile pe care le asigura business-urilor lor, releva o cercetare online efectuata de Epson Europe și Coleman Parks. Studiul survine la cateva luni dupa ce Epson a anunțat continuarea…

- Din aceasta pozitie, Luiza Moraru va gestiona cei aproape 500 de consultanti CBRE care desfasoara in zona CEE activitati de management de proprietati imobiliare - cladiri de birouri si centre comerciale. Astfel, ea va conduce de la Bucuresti echipele de administratori de proprietati din Austria,…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita vineri in functia de director de cabinet al premierului Viorica Dancila, cu rang de secretar de stat. Zobuian a fost director de cabinet al liderului PSD, Liviu Dragnea, in perioada in care acesta detinea functia de ministru al Dezvoltarii.

- UPC Romania, parte a grupului american de comunicatii prin cablu Liberty Global, si-a majorat cu peste 6% baza totala de abonamente, depasind 2,41 milioane abonamente anul trecut, a anuntat joi al doilea mare operator de comunicatii prin cablu. Numarul total de abonati a crescut cu aproape 4% pana la…

- Elena Petrascu a fost numita secretar general la Ministerul Transporturilor printr-o decizie a premierului Vasilica-Viorica Dancila, dupa ce si-a reluat activitatea in functia publica de inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, tot printr-o decizie a premierului. Din…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, cea mai mare companie internationala de comunicatii prin cablu, a inregistrat cresteri pe toate segmentele de business in anul 2017: 5% mai multi clienti de televiziune digitala, 9% mai multi clienti de internet si 14% mai multi clienti de telefonie comparativ…

- UPC Romania, parte a grupului Liberty Global, si-a majorat anul trecut veniturile cu 6,5%, la 734 milioane lei, si a ajuns la pragul de 2,4 milioane abonamente (RGU), inregistrand cresteri pe toate segmentele de business, determinate in principal de extinderea ariei de acoperire a serviciilor si…

- Vanzarile trimestriale ale companiei PepsiCo au fost mai slabe decat asteptarile, afectate de o cerere din ce in ce mai scazuta in America de Nord, insa compania a transmis ca a intensificat eforturile de a redyce costurile pentru a proteja business-ul, potrivit Wall Street Journal. Gigantul…

- Alin Burcea, proprietarul Paralela 45, se afla la finalul mandatului de presedinte ANAT. Acesta a decis sa nu mai candideze pentru un nou mandat, urmand sa predea stafeta lui Nicolae Demetriade, fostul proprietar Happy Tour. Invitat la emisiunea Inspiratie in Business, acesta a facut bilantul activitatii…

- Ion Gavrila este noul director general interimar al companiei CFR, funcție in care a fost desemnat, vineri, de Consiliul de Administratie. Consiliul de Administratie al CFR l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Acesta va coordona activitatea CFR, compania…

- Consiliul de Administratie al CFR a anunțat, oficial, ca l-a desemnat pe Ion Gavrila in functia de director general interimar al companiei. Gavrila il inlocuieste pe Cristi Ungureanu, numit interimar al companiei in luna noiembrie 2017.

- Fabricile din Sebeș și Cugir ale Daimler vor produce in viitor componente premium pentru mașinile hibride din gama Mercedes-Benz. Documente ale companiei arata ca Romania va deveni un centru extrem de important pentru industria auto in urmatorii ani. Unitatea de productie Star Assambly din Sebes a ajuns…

- Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbraveni organizeaza concurs /examen pentru ocuparea functiei vacante de director financiar – contabil. Din 2014, funcția a fost ocupata de economistul Mihai Bojoaica, actualmente manager al unitații. La concurs/examen se pot…

- Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. "Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director general la CNCF CFR SA", au spus sursele citate de Agerpres. Cristi Ungurean a fost director general interimar la CFR SA din data…

- Potrivit unor surse citate de Agerpres, Ioan Gavrila este noul director general al CFR SA. Acesta il inlocuiește pe Cristi Ungurean. Ioan Gavrila a fost director la societatea Electrificare CFR SA. ”Ioan Gavrila, director la Electrificare CFR SA, va prelua de astazi functia de director…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Global Shapers Community și Procter & Gamble (P&G) au anunțat semnarea unui parteneriat pentru a accelera progresul în ceea ce privește egalitatea de gen, în cadrul Forumului Economic de la Davos. Inspirata de Campania #WeSeeEqual, derulata de Procter & Gamble, Global Shapers…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Constantin Ionescu sustine ca un cutremur devastator nu poate fi prezis. Insa, cetatenii trebuie sa fie pregatiti sa stie cum sa actioneze in cazul unei catastrofe de acest fel. "Nu stim cand se va produce in Romania marele cutremur, dar cetatenii trebuie sa fie pregatiti sa stie cum sa actioneze…

- Ionut Rudi Stanescu si-a reconfirmat candidatura la functia de vicepresedinte al Federatiei Romane de Handbal, la alegerile din 14 februarie care vor avea loc la Bucuresti. Fostul mare portar al nationalei masculine, in prezent presedinte al HC Dobrogea Sud Constanta, si-a expus cateva ganduri in…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat ca l-a aprobat pe Adrian Tanase, fost director de investitii la NN Pensii, in functia de director general al bursei de valori Bucuresti. “Numirea domnului Tanase Adrian in functia de Director general al societatii Bursa de Valori Bucuresti”,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a participat luni la instalarea in functia de director al Penitenciarului Iasi a comisarului sef de penitenciare Cristina Dumitran, context in care a dat asigurari ca MJ va sustine solutionarea problemelor privind supraaglomerarea si conditiile de detentie. Potrivit…

- Fundația Orange lanseaza a doua ediție a #Digitaliada, concurs national ce premiaza cele mai bune materiale digitale educaționale pentru ciclul gimnazial. Competiția se desfașoara pe www.digitaliada.ro , in perioada 22 ianuarie – 15 martie 2018 iar materialele vor fi evaluate de o comisie de experți…

- Incepand cu 2016 lucrez pentru una dintre cele mai mari companii de tehnologie si IT, de origine americana, care isi desfasoara o mare parte din business si in Romania. La baza, rolul meu este unul foarte tehnic, axandu-se pe configurarea, implementarea si troubleshooting-ul solutiilor de imbunatatire…

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- "Stimate domnule Presedinte al Romaniei, subsemnatii, in temeiul Art. 103, Alin. 1 din Constitutia Romaniei, va solicitam imperios ca, dupa demisia Guvernului Tudose, sa NU desemnati pentru functia de Prim-Ministru niciun membru al formatiunilor politice PSD sau ALDE si niciun candidat sprijinit/…

- Arctic, liderul pieței de electrocasnice din Romania, l-a numit pe Murat Buyukerk in funcția de Director General, incepand cu luna ianuarie 2018. Buyukerk a preluat conducerea de la Nihat Bayiz, care a fost promovat in funcția de Director R&D in cadrul grupului Arcelik. Buyukerk are o experiența de…

- Instanta de contencios administrativ va da astazi verdictul la contestatia formulata de Alexandru Anghel dupa ce Consiliul de Administratie l-a suspendat din functia de director general. Anghel sustine ca un contract de mandat, prin care a ocupat functia respectiva, nu poate fi suspendat, ci, in urma…

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom a decis marti inlocuirea Marianei Gheorghe cu Christina Verchere, o scotianca ce conduce o divizie asiatica a gigantului petrolier British Petroleum. Christina Verchere este...

- Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom anunta printr-un comunicat transmis bursei ca a schimbat-o marti pe Mariana Gheorghe din functia de CEO al companiei, noul sef urmand sa fie Christina Verchere, actualul presedinte regional- Asia Pacific al companiei petroliere britanice BP. Astfel a fost confirmata…

- Mariana Gheorghe, directorul general (CEO) al OMV Petrom, care se afla la conducerea producatorului de petrol si gaze din vara anului 2006, si-ar putea incheia mandatul anul acesta, potrivit unor surse din piata, citate de ZF.

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Allview, brandul autohton numarul unu de smartphone-uri și tablete prezent pe piața din România, lanseaza astazi smartphone-ul V3 Viper, cel mai compact din gama Viper, cu display atragator de 5,5”și raport 18:9. V3 Viper este un telefon dual sim, primul terminal Allview cu funcția Dual…

- Greg Konieczny a renuntat la managementul Fondului Proprietatea, iar, de la 1 aprilie, Johan Meyer va deveni singurul Manager de Portofoliu Principal al Fondului, potrivit unui comunicat remis presei. "Franklin Templeton Investment Management Ltd. Marea Britanie Sucursala Bucureşti ('FTIML'), în…

- Compania aeriana low-cost Ryanair a anuntat, miercuri, ca in 2017 a transportat un numar record de 129 de milioane de pasageri, in pofida primei greve a pilotilor din istoria companiei, care a obligat-o sa anuleze mai multe mii de zboruri, transmite AFP, preluata de Agerpres. Ryanair a subliniat…

- Gigantul german Deutsche Telekom va cumpara UPC Austria, subsidiara a americanilor de la Liberty Global - cel mai mare operator de cablu si internet fix din lume, in cadrul unei tranzactii de 1,9 mld. euro care va crea un operator cu 6,7 milioane de abonati la servicii fixe si mobile de telefonie,…

- T-Mobile Austria, divizia de telefonie mobila a grupului german Deutsche Telekom, a anuntat vineri achizitia UPC Austria, cel mai mare operator de comunicatii prin cablu din aceasta tara, pentru 1,9 miliarde euro, pentru a crea un grup integrat de comunicatii, capabil sa ofere servicii integrate fix-mobil:…

- Secretarul de stat Madalin Voicu, reprezentant al Ministerului Culturii si Identitatii Nationale, a anuntat, marti, angajatii Operei Nationale Bucuresti ca baritonul Stegan Ignat va prelua interimatul managementului institutiei.

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in UE, Norvegia, Islanda si Liechtenstein fara aplicarea unor taxe suplimentare va creste cu circa 22% incepand cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, pentru majoritatea planurilor tarifare, a anuntat Autoritatea…

- "Romania este cel mai pro-american stat din UE. Suntem primii care implementam ceea ce a spus Donald Trump privind alocarea a 2% din PIB pentru Aparare. Acești bani vor merge pentru dotari noi și am cumparat sisteme de rachete Patriot pentru aparare. Pentru noi a fost o prioritate sa lucram cu companiile…

- Fondul de investitii Abris Capital Partners ar fi pe lista cumparatorilor interesati de o astfel de achizitie, mai scrie MIRSANU.RO . Totusi, Cezar Scarlat, senior partner al Abris Capital, a negat aceasta informatie pentru revista Capital. Oscar Downstream, care este cel mai mare distribuitor independent…

- O investigație “aprofundata” a fost lansata de Comisia Europeana pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa și necolectarea datoriilor companiei i-au conferit acesteia un avantaj neloial. Investigația vine ca urmare a unei…

- Comisia Europeana a lansat, luni, o investigatie aprofundata pentru a determina daca stingerea de catre statul roman a datoriilor operatorului de transport feroviar de marfa CFR Marfa si necolectarea datoriilor companiei i-au conferit companei un avantaj neloial, cu incalcarea normelor UE privind ajutoarele…

- Pe Malvina Cservenschi o stiti cu siguranta de la TV: timp de zece ani a lucrat in televiziune si a prezentat stirile la postul public. O prezenta discreta, a renuntat la acest drum in urma cu cinci ani si poate ce nu stiati despre ea este ca intre timp a cladit o afacere cu bijuterii, pornind de…

- ♦ Peste 40% din clientii noi la cablu si net fix au ales RCS&RDS, care isi consolideaza astfel pozitia de lider absolut al acestor doua segmente de piata. Mediul rural a fost in primul se­mestru al acestui an cel mai im­portant motor de crestere pentru piata de servicii de cablu TV si…

- Saptamana trecuta am avut placerea de a participa la un eveniment de presa organizat de Netflix in Berlin, unde compania a vorbit in special despre tehnologiile din spatele serviciului de streaming, si cum vor fi acestea folosite pentru a atrage utilizatori noi spre aceasta platforma. Cu peste 109 milioane…

- Schimbarile legislative in materie de salarizare, impozitare si contributii anuntate pentru inceputul anului viitor ii fac pe angajatii romani sa nu mai fie la fel de optimisti in privinta viitorului lor pe piata muncii. "Impreuna cu elemente percepute a fi negative, specifice companiilor…

- Stiai ca poti vedea cele mai frumoase locuri din Transilvania, calatorind timp de cinci zile cu trenul catre cele mai frumoase cetati medievale si facand cu mana ta ceea ce vechii mestesugari obisnuiau sa faca? Din 2017 poti face asta datorita proiectului Transilvania Train pus la cale de…