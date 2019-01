Marius Manole, protest Ateneul Român: Niște proști pot sta în frig Actorul s-a declarat extrem de dezamagit de romani, din cauza numarului redus de protestatari, afirman ca doar niște proști pot sta in frig. "Acum o saptamana am fost certat pentru ca am folosit hastagul #oțaradetampiți...am fost acuzat ca dezbin, ca indemn la ura, ca ... cumva m -am gandit, recunosc, ca poate au dreptate .. m am simțit puțin, dar foarte puțin vinovat. Asta seara am mers in fata Ateneului, eu și alți vreo mie de romani, nici nu știu cum sa i numesc, prosti .. cred ca așa .. pentru ca numai niște oameni prosti pot spera ca o nație adormita, fara niciun fel de repere si… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

