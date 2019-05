Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante la Ferma, in semifinala de miercuri seara, de la Pro tv. Dupa ce ceilalți concurenți eliminați pe parcurs din show, s-au intors alaturi de cei cinci colegi ramași in concurs, situația a scapat de sub control. Kamara are inca polițe de platit pentru ca a fost eliminat și și-a varsat nervii…

- Mulți au fost, puțini au mai ramas. Dupa ce Diana a parasit show-ul cu lacrimi in ochi, Otniela, Marius, Moroșanu, Pastrama și Zmarandescu sunt cei cinci care au șanse egale la premiul de 50.000 de euro. Ieri au fost cu toții emoționați cand și-au revazut familiile, iar astazi ferma va deveni, din nou,…

- Otniela l-a salvat pe Florin Pastrama de la duel și i-a asigurat locul in semifinala, insa drumul in ferma pentru una dintre fetele din grupul fermierilor se va opri chiar in aceasta seara. Ioana Filimon și Diana Belbița se vor lupta in arena de duel pentru a-și asigura un loc in semifinala, alaturi…

- Brigitte Sfat a fost eliminata de la Ferma, scrie ciao.ro. A pierdut duelul cu Otniela, afinitatea blonda a lui Pastrama. Cele doua s-au intrecut in cadrul unei probe de indemanare. In ultima perioada, Brigitte Sfat si-a atras numeroase antipatii in Ferma 2019. A fost primul duel de eliminare al…

- In ediția de marți seara, concurentii au reușit sa caștige proba de recompensa și s-au intors in ferma cu ingredientele necesare pentru o masa grandioasa de Paște. Miercuri seara, 24 aprilie, fetele, conduse de Brigitte, vor da stralucire fermei și se vor apuca de curațenie generala. In ferma se va…

- Miercuri seara, lucrurile au scapat de sub control la Ferma. In urma strategiilor care s-au facut, cu privire la persoana pe care Brigitte ar trebui sa o aleaga la duel, situația a luat o intorsatura neașteptata. Simțindu-se tradata, fosta soție a lui Ilie Nastase a rabufnit și a iscat un scandal monstru.…

- In ediția de joi, 4 aprilie 2019, a show-ului Ferma, de la Pro TV, la duel au intrat Geanina Ilieș și Ioana Filimon. Cea care a parasit competiția cu lacrimi in ochi, a fost Miss Romania 2016. La cateva zile dupa ce a pierdut duelul cu Gianina Ilieș și a parasit Ferma, Ioana Filimon a postat pe contul…

- Surprizele se țin lanț la „Ferma”, in ediția de joi, 21 martie. Au stat atat de departe de ring sau de sala de antrenament, incat Diana Belbița și Catalin Moroșanu au trecut la fapte și lupta cot la cot. Diana Belbița și Moroșanu au inceput sa se bata la Ferma. Evitata pana acum de fete, sa fie luata…