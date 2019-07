Mariuca, cea mai tanara artista Roton, revine cu un nou single ”Colt de rai”

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce cu doar o luna in urma artistul ne invita sa-l descoperim, alaturi de Connect-R, pe piesa intitulata sugestiv “Lumea mea”, Paul Iorga lanseaza cel de-al doilea single – Distanta. ”Piesa abordeaza un subiect destul de cliseic, dar foarte puternic pentru mine. Sunt ceva ani de cand imi petrec…

- Imediat dupa lansarea albumului „Hotel Diablo”, Machine Gun Kelly lanseaza materialul video al single-ului „Candy” feat. Trippie Redd. Videoclipul regizat de catre Miles & AJ expune o radiografie a viciilor și a obiceiurilor toxice pe care, in mod alarmant, din ce in ce mai multe persoane le imbrațișeaza.…

- Adrian Ilie (45 de ani) se va implica la Pandurii Targu Jiu in urmatorul sezon al Ligii 2. Dupa ce Pandurii Targu Jiu s-a salvat de la retrogradare pe finalul sezonului, gorjenii nu vor sa mai traiasca aceleași emoții și in stagiunea viitoare. Așadar, Pandurii va primi intariri. Oltean la origine, din…

- Proiectul include activitați care se potrivesc pentru toate vârstele și condițiile: 16 momente artistice itinerante, 8 ateliere creative, 3 concerte în curtea spitalelor și un spectacol de teatru, zeci de vizite surpriza „Ruda pentru o zi”, instalații și expoziții. Începând…

- Mabel lanseaza „Mad Love”, single-ul principal extras de pe mult-așteptatul sau album de debut, „High Expectations”, a carui lansare va avea loc pe 2 august. Lansarea piesei „Mad Love” succeda hit-ul „Don’t Call Me Up”, care a transformat-o pe Mabel intr-un veritabil fenomen internațional. Noul material…

- Dupa ce l-a acuzat pe Klaus Iohannis ca "s-a spalat pe maini de subiectul Schengen", ministrul de Interne Carmen Dan transmite, cu ocazia celebrarii Zilei Europei, ca are speranța ca vom depași „bariera Schengen” cat mai curand posibil.„Istoria este facuta de oameni.Așadar, efortul fiecaruia…

- Inconfundabilul artist britanic, JP Cooper, lanseaza „Sing It With Me”, o colaborare cu Astrid S – primul single dupa succesul albumului sau de debut – „Raised Under Grey Skies”. „Sing It With Me” este poate cea mai pozitiva dintre colaborarile de pana acum ale lui JP Cooper, care nu a fost niciodata…

- Diseara, BCM U Pitești revine pe teren propriu in sferturile de finala ale Ligii Naționale. Vulturii de la BCM U FC Argeș Pitești s-au calificat in sferturile de finala ale Ligii Naționale, unde intalnesc campioana en-titre, CSM CSU Oradea. Meciul 3 al seriei se va desfașura azi, cu incepere de la ora…