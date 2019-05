Stiri pe aceeasi tema

- Iranul si-a intrerupt in mod oficial anumite angajamente pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a declarat miercuri un reprezentant al Organizatiei Iraniene a Energiei Atomice (OIEA) pentru agentia iraniana de presa Isna, relateaza Reuters, informeaza…

- "Decizia oportuna a Republicii Islamice referitorare la angajamentele fata de JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action, acordul nuclear) arata ca Iranul nu se afla intr-o pozitie slaba", a spus intr-un discurs in parlament Ali Mottahari, citat de agentia oficiala Irna.Teheranul a anuntat…

- In contextul tensiunilor generate de sanctiunile impuse de SUA dupa retragerea din Acordul atomic iranian, presedintele SUA, Donald Trump, s-a aratat deschis negocierilor cu regimul de la Teheran. "Ceea ce as vrea sa vad din partea Iranului ar fi sa ma sune", a declarat liderul de la Casa Alba.La…

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a avertizat Iranul ca orice atac la adresa cetațenilor și intereselor SUA va provoca o replica rapida și decisiva din partea Washingtonului, informeaza Mediafax, citând agenția de știri Reuters."Regimul din Teheran ar trebui sa înțeleaga…

- Statele Unite nu doresc razboi cu Iranul, ci vor continua sa exercite presiune maxima asupra Republicii Islamice pana cand aceasta isi va schimba atitudinea, a declarat Bryan Hook in cadrul unei interventii telefonice. El a mentionat politica externa a Iranului ca o zona care ar putea fi…

- Germania regreta declaratiile facute de guvernul iranian si ii cere Teheranului sa nu adopte nicio masura agresiva, a afirmat miercuri un purtator de cuvant al diplomatiei de la Berlin, transmite dpa. Reprezentantul MAE german a adaugat ca Berlinul doreste sa mentina Iranul in acordul nuclear semnat…

- 'Mentinerea si aplicarea acordului intra in responsabilitatea tuturor partilor', a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei chineze, Geng Shuang, intr-o conferinta de presa. Beijingul continua sa fie parte la acest acord impreuna cu alte cinci tari (Iran, Germania, Franta, Marea Britanie si Rusia)…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…