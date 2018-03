Stiri pe aceeasi tema

- Marian Vanghelie sustine ca fostul deputat Sebastian Ghita isi dorea sa ajunga premier, precizand ca Victor Ponta l-ar fi numit in functie in defavoarea lui George Maior, intentionand ca la sefia SRI sa il numeasca pe Gabriel Oprea, daca Ponta ar fi ajuns presedinte. „Am avut o discutie cand Ponta ajunsese…

- Marian Vanghelie, fostul primar PSD al Sectorului 5, iese din nou la rampa si lanseaza acuzatii la adresa unor fosti colegi de partid. Referindu-se la alegerile prezidentiale din 2014, Vanghelie a prezentat, in direct la Antena 3, un scenariu spectaculos.Potrivit lui Vanghelie, Sebastian Ghita…

- "Vine luna februarie. I-am zis doamnei Mona Pivniceru sa se pregateasca. Stiu ca am si vorbit pe cine sa punem, dar nu mai stiu pe cine voia Crin. I-am spus sa vina cu propuneri, ca doamna Pivniceru pleaca. Vine Liviu, care e mai bun politician ca mine, si spune: Daca tot pleaca doamna Pivniceru, hai…

- Victor Ponta a dezvaluit ca Elena Udrea și Sebastian Ghița l-au vizitat acasa inaintea de numirea Laurei Codruța Kovesi, confirmand, practic, ceea ce afirmase Udrea anul trecut. Fostul premier Victor Ponta a dezvalui intr-un interviu acordat pentru stiripersurse.ro ca decizia numirii in funcție a procurorilor-sefi…

- Victor Ponta a relatat vineri, intr-un interviu pentru stiripersurse.ro, cum s-au luat deciziile privind numirile procurorilor-sefi DNA, DIICOT si procurorului general in 2013 - Laura Codruta Kovesi, Alina Bica si Tiberiu Nitu - si a confirmat ceea ce afirmase Elena Udrea in 2017, ca aceasta a mers…

- Fostul premier Victor Ponta rupe tacerea, intr-un interviu acordat in exclusivitate STIRIPESURSE.RO si dezmite acuzatiile facute recent de fostul primar Marian Vanghelie. Fostul lider PSD sustine ca Vanghelie minte si incearca, prin "dezvaluirile" facute recent sa distraga atentia de la rezultatele…

- "Coldea s-a implicat activ in 2014 in campania electorala. A incercat sa-i reduca sansele lui Ponta sa cistige, ridicandu-i socrul in campanie. George Maior nu stia nimic de asta, mi-a spus ca era siderat de intamplare. Actiunea aceea nu a fost programata de mai de mult. Eram si eu candidat. L-am…

- Liderul PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, considera ca Victor Ponta a fost in PSD un cal troian manevrat de Traian Basescu, Elena Udrea si de alti oameni cu influenta din statul roman, comparandu-l pe fostul premier cu liderul rus interbelic, Lavrenti Beria, transmite corespondentul MEDIAFAX.Intrebat…

- Fostul social-democrat iese la rampa, pe fondul recentelor contre din razboiul declarativ dintre Dragnea si Ponta. Marian Vanghelie a invocat faptul ca Ponta, socrul sau, Ilie Sarbu, dar si fostul sef al SRI, George Maior, ar fi negociat “o lista a arestarilor” pe care ar fi figurat nu mai putin de…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- Marian Vanghelie susține ca Victor Ponta s-a dus acasa la Traian Basescu și i-a cerut sa-l puna ministrul Justiției. Intr-un interviu acordat Antena 3, Vanghelie a spus ca „Victor Ponta și-a batut joc de PSD”. Potrivit lui Vanghelie, Liviu Dragnea are și el o vina pentru situația actuala.Ponta,…

- Fostul premier Victor Ponta a comentat la Digi24 declarațiile președintelui PSD, Liviu Dragnea, care spunea ca Ponta ar fi format guvernul impreuna cu șeful de atunci al SRI, George Maior. Fostul premier a negat din nou informațiile și a adaugat ca Dragnea ar fi dorit și el o funcție in acel executiv…

- Andronescu, despre implicarea SRI in politica: Nu am inteles de ce Dragnea a spus abia acum Senatorul PSD Ecaterina Andronescu a declarat, miercuri, ca nu intelege de ce presedintele PSD Liviu Dragnea a facut dezvaluiri despre implicarea SRI in politica dupa sase ani, dar considera ca „mai bine mai…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a dat asigurari ca urmeaza si alte episoade din seria de dezvaluiri pe care le-a facut marti seara. "Aseara a fost doar primul episod, aveti rabdare", a spus miercuri, la Palatul Parlamentului, Liviu Dragnea, intrebat in legatura cu numirile in Guvernul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a refuzat, miercuri, sa raspunda acuzatiilor lansate de Victor Ponta, liderul social-democratilor afirmand insa ca il lase sa se afunde si mai mult si ca emisiunea la care a participat marti seara a fost ”doar primul episod”, urmand sa faca si alte dezvaluiri.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a promis ca vor mai exista povesti care sa arate implicarea serviciilor la cel mai inalt nivel, in legatura directa cu fostul premier Victor Ponta. Dupa ce, marti seara, presedintele Camerei Deputatilor a rememorat un episod care viza numirea Laurei Codruta Kovesi in functia…

- Presupusa implicare a lui George Maior in componenta Guvernului Ponta a declansat un noi conflict aprig intre Victor Ponta si Liviu Dragnea. Fostul premier a lansat o provocare pentru actualul lider PSD, dupa ce Dragnea a susținut ca fostul premier ar fi stabilit in 2012 lista membrilor guvernului sau…

- Daniel Constantin, unul dintre politicienii importanti in perioada in care Victor Ponta era pilonul PSD, a oferit detalii din culisele negocierilor care l-au avut in prim plan pe actualul lider al social-democratilor, Liviu Dragnea.

- Dupa ce Dragnea a declarat ca Ponta a primit lista cu membrii Executivului de la Maior, fostul premier a rabufnit pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea si-ar fi dorit sa fie ministru de Interne in guvernul USL, cerandu-i in acest sens sprijin lui George Maior, la…

- Fostul premier Victor Ponta neaga acuzatiile facute de Liviu Dragnea, conform caruia primul guvern USL ar fi fost facut impreuna cu directorul SRI, George Maior. Pe pagina sa de Facebook, Victor Ponta a postat un mesaj in care povesteste in detaliu cum a fost construit rpimul guvern USL. "Dragnea mincinosul…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, marti seara, ca George Maior și Florian Coldea cunosc informații cu caracter penal despre Liviu Dragnea, iar daca aceștia vor vorbi, șeful PSD va ajunge sa faca 150 de ani de pușcarie.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- ”Domnul Maior și domnul Coldea, daca vor sa vorbeasca, maine Dragnea face 150 de ani de pușcarie. Dragnea nu știe nimic compromițator despre Maior și Coldea. Absolut nimic! In schimb, ei știu despre Dragnea. Deci cocoșelile astea ale lui sunt la stilul ”hai sa negociem”. Și cu Kovesi ați vazut ca…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR Gabriel Oprea i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Victor Ponta a vrut sa reacționeze la dezvaluirile lui Liviu Dragnea! Șeful PSD a spus ca George Maior e cel care i-a cerut lui Ponta sa o numeasca pe Laura Codruța Kovesi la șefia DNA. Ponta spune ca Sebastian Ghița are poze de la taierile de porci de la vilele SRI și le-ar putea publica.”Nu…

- Liviu Dragnea a continuat șirul de dezvaluiri incendiare, in direct la Antena 3, de data aceasta cu un atac puternic la adresa lui Victor Ponta. Șeful PSD a povestit un episod halucinant despre cum s-a facut Guvernul in 2012.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a dezvaluit, marti seara, la Antena 3, ca fostul lider al UNPR, Gabriel Oprea, i-a spus in 2015, dupa ce a discutat cu Florian Coldea la telefon in prezenta sa, ca Valeriu Zgonea trebuie sa fie presedinte al PSD, dupa demisia lui Victor Ponta. De asemenea, Dragnea a sustinut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, i-a dat replica lui Gabriel Oprea, dupa ce acesta a aratat ca l-a susținut sa devina președinte interimar la PSD. Dragnea susține ca Oprea ii spusese inainte de alegeri ca ”statul de drept” a decis ca la PSD Valeriu Zgonea sa devina președinte interimar, iar Dragnea…

- Marian Vanghelie (50 de ani) a facut dezvaluiri incendiare din culisele PSD. Fostul lider social-democrat a precizat ca Liviu Dragnea a devenit președintele partidului cu ajutorul lui Victor Ponta, care i-a dat ocazia sa fraternizeze cu statul paralel.

- Președintele FRF, Razvan Burleanu, a lansat un atac fara precedent la adresa principalului sau contracandidat la șefia federației, Ionuț Lupescu, dar amenința și cu informații explozive la adresa lui Dan Voiculescu și a posturilor sale de televiziune.

- Oprea: Liviu a ajuns presedintele PSD si cu ajutorul meu. "Camaradul" la nevoie se cunoaste Fostul presedinte UNPR, Gabriel Oprea, ii raspunde presedintelui PSD, Liviu Dragnea, dupa ce acesta l-a facut "camaradul" lui Codrin Stefanescu, amintidu-i de sustinerea pe care i-a acordat-o in doua momente…

- "Eu nu ii voi cere explicatii personal. Eu cred ca e dator el sa dea explicatiile astea in interiorul partidului, sa explice cate intalniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut si in ce context. Poate, pur si simplu, a fost obligat sa participe. Poate a participat din placere. Lucrurile astea…

- Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța Kovesi? Cand devine evident ca, in aceasta companie, unde…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Cum poate exploda bomba in PSD? Ce credibilitate mai poate sa aiba Liviu Dragnea impotriva luptatorilor din PSD contra statului paralel, atata timp cat curg dovezile legate de concubinajul președintelui acestui partid cu George Maior, cu Florian Coldea, cu Laura Codruța…

- Fostul premier, Victor Ponta, isi continua razboiul de la distanta cu presedintele Klaus Iohannis si cu seful PSD, Liviu Dragnea. In direct la Antena 3, Ponta l-a luat in colimator pe seful statului si a vorbit despre poziția de președinte al Consiliului European. „Nu fac eu o caracterizare a domnului…

- Presedintele PSD vine cu o replica dura, dupa ce fostul sef al SRI George Maior a sustinut in cadrul audierilor la Comisia parlamentara de control al activitatii SRI ca au existat petreceri la sedii ale Serviciului cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a Zilei SRI, a zilelor de nastere, printre participanti…

- UPDATE Victor Ponta, audiat la DNA. Ce au vrut sa stie procurorii Fostul premier Victor Ponta s-a prezentat, vineri, la Directia Nationala Anticoruptie, surse judiciare precizand ca a fost chemat pentru a fi audiat in dosarul Tel Drum. UPDATE: Fostul premier Victor Ponta a declarat vineri, la…

- Ionel Arsene, președintele Consiliului Județean (CJ) Neamț, este cercetat de procurorii DNA Bacau, intr-un nou dosar in care este acuzat de trafic de influența. Ionel Arene ar fi cerut 3 milioane de lei, in 2015, de la reprezentantul unei firme, pentru care a interveni la un secretar de stat din Ministerul…

- Documentul care contine peste 100 de pagini cuprinde si o serie de solicitari pentru presedinte, transmite Romania TV. Parlamentarii au descoperit fraude grave, iar Laura Codruta Kovesi este acuzata ca afecteaza grav prin comportamentul sau imaginea institutiei pe care o conduce si imaginea justitiei.…

- Victor Ponta e acuzat, de DNA Ploiesti, ca a primit 220.000 de euro pentru a-i asigura lui Sebastian Ghita un loc eligibil la alegerile din 2012. Este vorba despre dosarul intitulat ”dosarul Tony Blair”, iar Vlad Cosma a facut noi dezvaluiri, luni seara, la Antena 3. Astfel, conform lui Cosma, șeful…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri seara, la Romania Tv ca a avut o discuție cu Vasile Blaga și Traian Basescu, pe vremea cand era premier, ca Serviciul de Paza și Protecție (SPP) sa treaca in subordinea Ministerului Afacerilor de Externe.

- Fostul premier a devenit martor de profesie. Dupa ce a fost citat ca martor in procesul lui Sebastian Ghita, Ponta a fost poftit sa dea declaratii si in procesul lui Calin Popescu Tariceanu. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta, in calitate de martor, pe…

- Mai nou, Victor Ponta este chemat la mijlocul lunii viitoare ca martor in dosarul lui Calin Popescu Tariceanu, care se judeca la Curtea Suprema. La o zi, practic, de cand s-a aflat ca a fost solicitat pentru a da declaratii, in calitate de martor, intr-un dosar al afaceristului Sebastian Ghita, aflat…

- Noi dezvaluiri incredibile ies la iveala in dosarul in care Ion Arsene este acuzat de trafic de influenta! Potrivit informatiilor obtinute de Romania TV, in prim-plan ar fi, acum, chiar fostul premier Victor Ponta, dar si fostul ministru Gabriel Oprea. Potrivit informatiilor, Arsene ar fi…

- Fostul premier Victor Ponta se arata dezamagit și indignat de ceea ce se petrece in interiorul partidului și lanseaza un atac dur la adresa liderului Liviu Dragnea și apropiații acestuia.„Am intrat in PSD -ul condus de Adrian Nastase si in Guvernul care a dus Romania in NATO si in Uniunea…