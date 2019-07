Marea Britanie: Boris Johnson propune regularizarea situaţiei imigranţilor clandestini Boris Johnson, favorit pentru a deveni viitorul premier al Marii Britanii, a propus sambata regularizarea statutului imigrantilor clandestini, o idee pe care a mai lansat-o si cand era primar al Londrei, informeaza AFP.



Aceasta masura in legatura cu persoanele aflate in situatie ilegala, al caror numar l-a estimat la 500.000 numai la Londra, ar urma, in opinia sa, sa fie insotita de decizii menite a impiedica noi intrari ilegale de imigranti, pentru a se evita un "efect de bumerang".



In timpul unui miting de campanie la Wyboston, in estul Angliei, Johnson a vorbit despre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Londrei a salutat vineri, la un miting de campanie, la Darlington, diversitatea capitalei, dar a apreciat ca unele comunitati nu fac destul sa se integreze in societate. "Cred ca povestea comunitatilor care au venit la Londra si traiesc la Londra este extraordinara. Valuri au venit…

- Fiul emirului orașului Sharjah a murit, luni, la varsta de 39 de ani la Londra. Sheikh Khalid bin Sultan Al Qasim era designer de moda și locuia in capitala Marii Britanii unde a fondat brandul de imbracaminte Qasimi . In urma morții fiului emirului, Emiratele Arabe Unite au anunțat trei zile de doliu…

- Boris Johnson, candidat la functia de premier al Marii Britanii, va propune Uniunii Europene un acord de liber-schimb post-Brexit si, daca acesta va fi respins, atunci Marea Britanie va iesi din UE fara un acord, pe 31 octombrie, a declarat marti seful de campanie al acestuia, Iain Duncan Smith, transmite…

- Ministrul britanic de Externe si candidat pentru functia de premier, Jeremy Hunt, a declarat ca Angela Merkel, cancelarul german, ar fi de acord cu o renegociere a acordului Brexitului, conform The Guardian. Hunt, care participa la cursa interna pentru conducerea Partidului Conservator si…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…

- Intrebat de tabloidul britanic The Sun despre cei 12 pretendenti la postul Theresei May, Donald Trump a raspuns ca 'Boris ar face o treaba foarte buna'. 'Cred ca ar fi excelent', a insistat el, cu putin timp inainte de a incepe luni prima sa vizita de stat in Marea Britanie, in cadrul careia urmeaza…

- Printesa Charlotte, a patra in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, va urma din septembrie cursurile aceleiasi scoli private din sudul Londrei ca si fratele ei mai mare, George, a anuntat vineri Palatul Kensington, relateaza Reuters. Charlotte, in varsta de 4 ani, cel de-al doilea…

- Farage, unul dintre politicienii de frunte din campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, a fost stropit din cap pana in picioare cu milkshake in cursul unui eveniment de campanie pentru alegerile europene in orasul Newcastle, in nord-estul Angliei. El este cel mai recent opozant…