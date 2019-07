Marea Britanie: Boris Johnson, anunţ important pentru imigranţi Aceasta masura in legatura cu persoanele aflate in situatie ilegala, al caror numar l-a estimat la 500.000 numai la Londra, ar urma, in opinia sa, sa fie insotita de decizii menite a impiedica noi intrari ilegale de imigranti, pentru a se evita un "efect de bumerang". In timpul unui miting de campanie la Wyboston, in estul Angliei, Johnson a vorbit despre "persoanele care sunt aici de 12 ani sau mai mult, de mult timp" si "nu au avut probleme cu justitia (...), au muncit din greu, dar nu pot sa plateasca taxe si au in continuare un statut ilegal". "Nu cred ca ar fi rezonabil sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

