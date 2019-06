Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, a avut vineri o intalnire cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Hans Klemm. Tema discutiilor a fost consolidarea relatiilor dintre Romania si SUA.

- Marcel Ciolacu s-a intalnit cu membrii celei de-a șaptea misiuni economice anuale in Romania a Consiliului de Afaceri Americano-Roman (AMRO). ”M-am intalnit astazi cu membrii celei de-a șaptea misiuni economice anuale in Romania a Consiliului de Afaceri Americano-Roman (AMRO). Este vorba despre…

- Intr-o scrisoare adresata in 6 iunie 2018 fostului ministru al Apararii, Mihai Fifor, oficialii Circinus sustin ca sistemul de comanda si control utilizat in prezent de Armata, cunoscut sub numele de BC2A, este o ”solutie falimentara” si ca pune in pericol viata militarilor. Circinus este vizata de…

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a avut o intalnire cu premierul Dancila. Potrivit Guvernului, in cadrul discutiei au fost abordate aspecte ale ultimelor evolutii de pe scena politica interna, precum si aspecte ale cooperarii bilaterale. Viorica Dancila a reiterat angajamentul ferm al Executivului…

- Stadiul actual al cooperarii Republica Moldova-UE, importanța aprofundarii Parteneriatului Strategic cu țara vecina dar și sprijinul Romaniei acordat autoritaților Republicii Moldova in continuarea procesului de reforma in spirit european a fost discutat de secretarii de stat ai MAEIE, Tatiana Molcean…

- Agentia europeana pentru gestionarea operationala a sistemelor informatice la scara larga in spatiul de libertate, securitate si justitie (eu-LISA), gazduieste miercuri, la Bucuresti, evenimentul "Solutii operationale de trecere a frontierelor maritime si terestre in mod continuu si securizat", organizat…