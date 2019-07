MApN. Promovabilitate 99,45 % la examenul de bacalaureat, in colegiile nationale militare

In urma centralizarii tuturor rezultatelor obtinute de catre elevii din cele patru colegii nationale militare din Alba Iulia, Breaza, Campulung Moldovenesc si Craiova, institutii de invatamant in care s a desfasurat examen de bacalaureat in acest an, promovabilitatea a fost de 99,45 .In ceea ce priveste mediile de promovare ale examenului de bacalaureat, situatia se prezinta astfel: la Colegiul National Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia, prima medie obtinuta a fost 9,88, media ge ...