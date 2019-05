Manifestație Piața Victoriei. Mihai Șora, Tudor Chirilă și Moise Guran, mesaj înainte de europarlamentare Potrivit unui comunicat transmis de Comunitatea Declic, organizator al evenimentului, cu aceasta ocazie va avea loc un concert cu trupele Vama, Omul cu sobolani, Taxi si Emil. Corul Sound Choir va intona imnul Uniunii Europene, iar Funkoteca va anima atmosfera in Piata. Toti artistii participa la eveniment pro bono. De la ora 19,40, un numar de 4.000 de membri ai comunitatii Declic vor face o coregrafie speciala, realizand o inima alba, pe fundal albastru, pentru a transmite mesajul "Romania iubeste Europa". Mihai Șora, Tudor Chirila, Moise Guran sau Marius Manole, in Piața… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

