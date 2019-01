Manifestatia desfasurata joi seara in apropierea Ateneului Roman, unde a fost organizata ceremonia oficiala de inaugurare a Presedintiei romane la Consiliul UE, s-a incheiat fara incidente.



Manifestantii au inceput sa plece in jurul orei 21,00, la incheierea ceremoniei ramanand in zona doar cateva zeci de oameni. Ei eu continuat sa scandeze lozinci impotriva guvernului si in favoarea Uniunii Europene, in timp ce participantii la evenimentul de la Ateneu se indreptau catre Palatul Regal.



Cateva sute de persoane au manifestat in apropierea Ateneului Roman, unde s-a desfasurat…