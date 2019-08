Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat joi ca in cursul acestei zile toti turistii romani vor fi transferati pe partea continentala a Republicii Elene, dinspre insula Samothraki, fiind vorba de aproximativ 200 de persoane. "Vreau sa spun cateva lucruri despre turistii romani blocati, in mod nefericit, pe insula Samothraki. Incepand de ieri, in cursul zilei de 14 august, au fost evacuati aproximativ 37 de cetateni romani si 25 de autoturisme, autoturismele au fost transportate si debarcate in portul Alexandroupoli si parcate in zona portului, sub paza. In cursul noptii, azi-noapte, au…