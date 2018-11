Mâncare de ciuperci cu măsline Ingrediente Mancare de ciuperci cu masline ciuperci (proaspete sau la conserva) 2 cepe 200 g masline 2 linguri bulion patrunjel verde ulei sare, piper. Mod de preparare Mancare de ciuperci cu masline Se taie ceapa marunt, se se caleste putin in ulei, apoi se adauga ciupercile si maslinele. Se pun apoi la fiert si se completeaza cu apa. Se adauga bulionul, sare si piper dupa gust. Se lasa sa scada. La final se presara patrunjel tocat marunt. Serviti cu placere! Pentru alte retete de post, click aici. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

