Majoritatea părinţilor din Marea Britanie doresc restricţionarea reclamelor la băuturi alcoolice la posturile TV Aproximativ 71% dintre parinti doresc ca reclamele la alcool sa fie restrictionate la posturile de televiziune, acelasi procent dorind restrictii asupra retelelor sociale si a internetului, potrivit sondajului YouGov pentru Alianta pentru Familii si Alcool (AFA).



Sondajul a constatat ca mai mult de jumatate dintre parinti (52%) considera ca reclamele la alcool nu ar trebui sa fie vazute de copii sub 18 ani, in timp ce 67% considera ca publicitatea la alcool "normalizeaza" consumul pentru majoritatea oamenilor.



Cercetari independente au constatat anterior ca cei cu varsta cuprinsa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat trage un semnal de alarma in ceea ce privește promovarea produselor din tutun in randul tinerilor și reacționeaza pe pagina sa de Facebook. ”Vinerea trecuta, luand masa la un restaurant la mall, s-a apropriat o fata imbracata frumos si elegant de masa la care stateam si m-a abordat…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, Inspectoratul pentru Situații de Urgența, lansa o provocare pentru toți copilașii. Cei mici erau rugați sa iși transmita gandurile și poveștile in care protagoniști sunt pompierii, urmand ca cea mai inspirata creație sa fie premiata. ISU Gorj a transmis ca…

- „Nu mai merge cu jumatați de masura, de adevar și de acțiune!”, și-a inceput astfel, luni dupa-amiaza, Liviu Pleșoianu postat pe Facebook. „PSD și ALDE capituleaza sau pricep in sfarșit ce e de facut?”, a intrebat acesta. In opinia lui Liviu Pleșoianu, „Liviu Dragnea nu a fost trimis la inchisoare…

- Alianta USR-PLUS cere guvernului sa modifice ora de inchidere a urnelor de la 21.00 la 23.00 si sa suplimenteze numarul de buletine de vot in sectiile unde s-au terminat, intrerupand procesul de vot.

- Portalul RemainVoter.com promite sa identifice, folosind un model matematic, cele mai bune optiuni de vot tactic pentru a-i impiedica pe candidatii Partidului pentru Brexit al lui Nigel Farage sa obtina locuri."Suntem complet in afara partidelor politice, singurul nostru scop este ramanerea…

- Internetul a devenit cel mai cunoscut mod de a descoperi informații și cel mai important mijloc de comunicare intre oameni. In societatea actuala, este greu sa ne imaginam viața fara internet și, totodata, fara sa avem acces rapid la informație. Iata, mai jos, care sunt cele 10 lucruri pe care nu le…

- CHIȘINAU, 19 mart – Sputnik. Travelodge intentioneaza sa recruteze parinții care vor sa se întoarca în câmpul muncii, pentru a umple deficitul de personal care va urma post-Brexit. Compania are în plan deschiderea a 100 de hoteluri, care vor crea 3000 de noi locuri de…

- Fostul presedinte Traian Basescu anunta un dezastru in alegerile europarlamentare pentru PSD . Acesta sustine ca PNL si PMP vor avea un procent mai mare decat partidul lui Liviu Dragnea care astfel va pierde si majoritatea pe care o detine in prezent in Parlament alaturi de ALDE. „Alegerile europarlamentare…