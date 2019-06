Stiri pe aceeasi tema

- LP, vedeta rock arhetipala cu un stil inconfundabil, care s-a facut cunoscuta pretutindeni cu hitul Lost On You, va reveni pentru a treia oara in București, pe 24 iunie, la Arenele Romane, cu un turneu ce promoveaza cel de-al cincilea album al sau, Heart to Mouth. La nici 4 ani de la lansarea „Lost…

- Madonna e pusa pe fapte mari și vrea sa-și actualizeze muzica la sound-ul 2019. Așa ca incearca o colaborare cu Maluma. In urma cu puțin timp, Madonna a lansat alaturi de Maluma piesa ”Medellin”. “Madame X” este titlul urmatorului album al Madonnei pe care se va regasi și acest single. “Doamna X este…

- Momente emoționante sunt in desfașurare la Paris. Sute de localnici, dar și turiști, s-au adunat intr-o piața din apropierea Catedralei Notre-Dame pentru a-și „plange” ceea ce numesc un simbol național. Imaginile, mai jos: The crowd began singing Hail Mary as we stood by the side of Our Lady #NotreDame…

- Actrița suedeza Bibi Andersson a murit la varsta de 83 de ani. Aceasta a fost una dintre artistele preferate ale celebrului regizor Ingmar Bergman. Anunțul despre moartea ctriței Bibi Andersson a fost facut de fiica acesteia, Jenny Grede Dahlstrand. "A lasat in urma ei un gol enorm pentru toti cei…

- Cel putin zece persoane au fost gasite decedate in noaptea de luni spre marti in Rio de Janeiro in urma ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat autoritatile braziliene, citate de AFP. Primul bilant oficial, care indica trei morti, anuntat in prima parte a zilei…

- La asta nu prea se aștepta nimeni! Elon Musk, fondator al companiilor Tesla si SpaceX, a lansat o piesa intitulata „RIP Harambe”. „Ar putea sa fie cea mai buna lucrare a mea”, a anunțat Elon Musk pe Twitter. Piesa este in memoria gorilei Harambe, in varsta de 17 ani, ucisa in 2016 dupa ce un... View…

- Trei persoane au murit, astazi, dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit pe un camp din satul Erzhausen, la sud de orasul german Frankfurt. Dupa impactul cu solul, resturile avionului s-au imprastiat pe o zona de 20 de metri. Tragedia aviatica a fost urmata de un accident rutier,…