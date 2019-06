Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Rosie Romana si-a ales astazi, conducerea. Raed Arafat a fost reales vice-presedinte al organizatiei, iar Majestatea Sa Margareta a obtinut un nou mandat de presedinte. Raed Arafat a anuntat infiintarea Consiliului National de prim-ajutor al Populatiei.

- In ????????????????????????????a Republica Moldova a fost aleasa in cadrul organelor statutare ale Organizației Mondiale a Turismului (OMT) in calitate de ????????????????????????????s???????????????????????? al Comisiei ONU pentru Europa, precum si in pozitie de membru a altor doua Comitete de lucru.

- Administrația Prezidențiala a remis un comunicat de presa în care informeaza ca a solicitat Consiliului Național al Audiovizualului sa își respecte propria lege de funcționare și sa emita decizia privind normele si regulile de reflectare a campaniei

- Majestatea Sa Margareta alaturi de Alteța Sa Regala Principele Radu și mai mulți romani au primit Lumina Invierii in Copenhaga, unde slujba de Paști a fost oficiata de Preasfințitul Macarie potrivit mediafax. Romanii din Copenhaga au sarbatorit Paștile impreuna cu Familia Regala a Romaniei…

- Jurnalistul Cristian Tudor Popescu (62 de ani) a comentat despre noua coafura a prim-ministrului Viorica Dancila fiind invitat in cadrul unei emisiuni TV. Cristian Tudor Popescu, invitat in cadrul unei emisiuni difuzate de Digi24 pentru a discuta despre refuzul Vioricai Dancila privind restructurarea,…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a sustinut marti, la Parchetul General, o conferinta de presa pentru „clarificarea unor afirmatii lansate in spatiul public” privind eventuala sa implicare in cazul disidentului anticomunist Iulius Filip. Acesta a tinut sa sublineze ca ,,nu este ofițer,…

- Unul dintre membrii Consiliului National al Audiovizualului (CNA) s-a autosesizat dupa ce Mihai Gadea l-a dat afara din platoul emisiunii „Sinteza Zilei“ pe purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, si l-a amenintat ca daca nu va parasi televiziunea de bunavoie v-a chema bodyguarzii.

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost aleasa, vineri, presedintele PSD Dambovita. Casa de Cultura a Sindicatelor Targoviste a gazduit Conferinta Extraordinara de alegeri a Organizatiei PSD Dambovita. Presedintele PSD Liviu Dragnea a participat impreuna cu vicepresedintele Carmen Dan- ministrul…