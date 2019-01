MAI vrea sa interzica folosirea oricarui gadget la volan. Si biciclistii vor fi amendati

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice un proiect de lege prin care se propune interzicerea, in timpul mersului, a folosirii telefonului mobil sau a tabletei, nerespectarea acestei prevederi fiind pedepsita cu 9-20 puncte-amenda (clasa a IV a) si 6 puncte de penalizare.…

- Accidentele grave produse de șoferi care vorbeau la telefon cu aparatul in mana sau care faceau „live” pe Facebook in timpul condusului au condus la luarea de masuri mai aspre. Ministerul Afacerilor Interne supune acum dezbaterii publice un proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței…

- In prima zi din 2019 au intrat in vigoare noile masuri fiscale din Ordonanta de Urgenta a Guvernului, emisa la final de an, printre aceste masuri fiind si „taxa pe lacomie” pentru banci. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial, conform Mediafax. Printre cele mai importante prevederi sunt: taxa…

- Aproape jumatate din populatia oraselor locuieste in imobile mai vechi de 34 de ani, iar procentul este mai mare in randul persoanelor cu venituri mici, se arata intr-un studiu realizat de IRSOP pentru Asociatia Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania (ABDLR) si prezentat de asociatie intr-o conferinta.…

- Incepand de azi, politistii si militarii care beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie pot folosi banii pentru plata ratelor la creditele pentru locuinte. Legea a fost promulgata la sfarsitul lunii noiembrie de presedintele Klaus Iohannis, iar astazi a fost publicata in Monitorul Oficial,…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a luat o decizie in privința situatiei delegarilor la Ministerul Public, dupa adoptarea Ordonanței de Urgența a Guvernului privind legile justiției.