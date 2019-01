Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Ministerul Justitiei si Serviciul Roman de Informatii, a elaborat proiectul legislativ pentru transpunerea in legislatia nationala a Directivei europene privind combaterea terorismului. Proiectul, aflat in dezbatere publica, propune modificarea cadrului legal in materia prevenirii si combaterii terorismului, inclusiv prin redefinirea si actualizarea conceptului de terorism si punerea acestuia in acord cu prevederile actului european, precum si incriminarea in mod explicit a anumitor fapte, precizeaza marti MAI intr-un comunicat transmis AGERPRES. O componenta…