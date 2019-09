Stiri pe aceeasi tema

- Ambarcatiunea se deplasa din Eforie Nord spre portul Tomis. In apropiere de Constanta insa, motoarele au cedat, iar nava s-a oprit. Panicati, pasagerii au chemat imediat salvatorii. O echipa de marinari si scafandri a pornit de urgenta spre ei si i-au adus pe toti, in siguranta, la mal. Cele…

- Navele de transport pasageri si autovehicule din insula Samothraki au efectuat doua curse, una pentru autovehicule in care s-au regasit doar 25 de autoturisme inmatriculate in Romania si una de pasageri in care nu s-au regasit si turisti straini,...

- Aproximativ 1.500 de turisti, inclusiv din Romania, au ramas blocati de mai multe zile pe insula Samothraki dupa ce feriboturile care faceau legatura cu restul Greciei s-au defectat, relateaza site-ul de stiri voria.gr. Feribotul „SAOS II” care facea legatura intre insula Samothraki si orasul Alexandroupolis…

- Avocatul Tonel Pop a vorbit in direct la Romania TV despre posibilitatea inchiderii dosarului lui Gheorghe Dinca dupa ce acesta ar fi precizat ca trupul uneia dintre fete s-ar afla intr-o padure. Intre timp anchetatorii au inceput sapaturile la Caracal in curtea suspectului. ”In acest moment…

- Un autocar plin cu turiști s-a rasturnat intr-o rapa din Antalya. In urma incidentului, aproximativ 22 de turiști polonezi au fost raniți, iar trei dintre ei foarte grav. Autocarul s-a rasturnat pe o...

- O ambarcațiune cu motor electric, care seamana mai mult cu un ponton plutitor, a fost cumparata in locul unui catamaran din cauza fondurilor prea mici, cu scopul realizarii de plimbari gratuite pe lacul Surduc din județul Timiș, in cadrul unui proiect european. Ambarcațiunea cu motor electric a costat…

- Detașamentul de Pompieri Alba Iulia intervine, joi seara, la un accident rutier soldat cu 4 victime și 2 autoturisme avariate, in localitatea Meteș. Forțe alocate: 1 autospeciala de descarcerare, 1 autospeciala de stingere cu apa și spuma și 1 ambulanța de terapie intensiva. Din primele informații de…

- Unul dintre cele mai importante poduri din Londra peste Tamisa a fost inchis sambata, dupa ce o ambarcatiune cu turisti a intrat intr-un pilon, a anuntat politia, relateaza dpa potrivit Agerpres. Podul Westminster a fost "inchis temporar dupa ce o ambarcatiune a fost implicata intr-o coliziune…