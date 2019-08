Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) considera ca ''Moscova poarta raspunderea exclusiva pentru incetarea existentei Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF)'', sustinand ferm decizia SUA de a se retrage din acest pact incheiat in 1987, informeaza dpa. Rusia…

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- Rusia a anuntat vineri ca ar putea desfasura rachete nucleare cu raza medie de actiune in Europa daca Statele Unite o vor face mai intai, dupa ce Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare in Europa (INF) va inceta sa mai functioneze, potrivit DPA si AFP. "Nu avem intentia sa desfasuram astfel de…

- "N-am vazut niciun indiciu de vointa din partea Rusiei de a se conforma INF prin distrugerea acestor rachete inainte de 2 august, iar consecintele sunt extrem de grave in ce priveste controlul armamentelor", a declarat Stoltenberg in cadrul unei conferinte de presa, in finalul unui Consiliu NATO-Rusia.El…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Alianta Nord-Atlantica cere Rusiei sa distruga pâna în august noua racheta pe care a dezvoltat-o încalcând prevederile Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), avertizând ca în caz contrar aceasta se va confrunta cu o reactie mult mai hotarâta…

- INF, semnat de SUA si fosta Uniune Sovietica in 1987, a interzis rachetele lansate de la sol ce transportau focos nuclear pe o distanta cuprinsa intre 500 si 5.500 de kilometri. SUA, sustinute de aliatii sai din NATO, acuza Moscova de incalcarea tratatului prin dezvoltarea sistemului sau 9M729,…

- Moscova si-a exprimat luni speranta ca vizita secretarului de stat american Mike Pompeo in Rusia va contribui la 'stabilizarea' relatiilor bilaterale si la relansarea unui dialog 'substantial' cu privire la controlul armelor pe fondul incertitudinii in domeniul dezarmarii dupa denuntarea…