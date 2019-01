Maggie Kitshoff, Prime Kapital: Dezvoltatorii aveau obiceiul de a isi subestima clientii in trecut, iar calitatea unor locuinte nu era nici macar una rezonabila

Stiri pe aceeasi tema

- O eclipsa totala de Luna va avea loc în noaptea de 20 spre 21 ianuarie și va fi vizibila și în România, potrivit Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu" din Capitala. Potrivit site-ului Observatorului Astronomic, eclipsa de Luna care se va produce în noaptea…

- Aproximativ 100 de persoane, membrii ai Grupului Clientilor cu Credite in CHF (GCCC) se afla, sambata, in fata sediului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) din Capitala pentru a sustine angajati din aceasta institutie, "cu...

- Aproximativ 100 de persoane, membrii ai Grupului Clientilor cu Credite in CHF (GCCC) au protestat, sambata, in fata sediului Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) din Capitala pentru a sustine angajati din aceasta institutie, "cu simtul datoriei si care isi fac treaba", potrivit…

- Incendiu violent in sectorul 4 din Capitala. Cinci case din cartierul Aparatorii Patriei au fost cuprinse, in urma cu putin timp, de flacari.Nu se cunoaste cauza incendiului. Nici numarul persoanelor afectate nu este cunoscut. Din primele informatii, o persoana a ajuns la spital intoxicata…

- Airly, prima retea independenta de monitorizare a calitatii aerului, a inregistrat valori record in perioada octombrie - decembrie 2018 in Bucuresti. Potrivit unui comunicat de presa remis miercuri Ziare.com, reteaua este formata din 15 senzori, 14 dintre ei fiind amplasati in Capitala, iar…

- Altercația a avut loc chiar in fața liceului Alexandru Vlahuta. "Este o fata pe nume Arina care a fost cu unul din baieti. S-au despartit dar baiatul considera ca inca mai sunt impreuna si i-a interzis sa mai fie cu altcineva. Fata nu a ascultat si fostul ei prieten l-a amenintat pe Luca,…

- Politistii atentioneaza ca numarul furturilor din locuinte prin metoda "împrietenirii" a crescut. Iar cei care cad cel mai usor în plasa tâlharilor sunt batrânii. Perioada sarbatorilor este cea mai eficienta pentru hoti, au constatat politistii. Lumea pleaca…

- Investitorul și dezvoltatorul imobiliar regional Prime Kapital lanseaza FlexAssist, un program inovator și flexibil pentru achiziția unei locuințe in cadrul proiectelor rezidențiale pe care le dezvolta in Romania. Programul este dedicat persoanelor fizice care nu au acces la un produs clasic de creditare…