Magazinul online de optica Videt a deschis un showroom in Bucuresti si spera la vanzari de 2 milioane de euro din lentile si ochelari

- Un magazin online de optica din Romania folosește tehnologia pentru a atrage clienții. Utilizatorii pot "proba" online ochelari de vedere sau de soare pentru a se decide inainte de a face achiziția. Alexandru Alecu, fondatorul businessului inceput cu cateva sute de euro, dar care in prezent are afaceri…

- Videt, unul dintre cele mai mari magazine online de optica din Romania, anunta inaugurarea unui nou showroom in Bucuresti, care poate fi gasit pe Calea Dorobantilor nr. 126-130. In noul spatiu, clientii au la dispozitie o gama foarte bogata de ochelari de vedere si de soare, dar acestia se…

- Bursa de la Bucuresti evolueaza in crestere miercuri, iar indicele BET, care indica evolutia celor mai lichide 16 companii, era pe plus cu 0,77%, la 35 de minute de la deschiderea sedintei. Valoarea totala a schimburilor ajunsese la 9,64 milioane de lei (2,03 milioane de euro). …

- Cele mai bune idei de afaceri apar atunci cand niciun risc sau sacrificiu nu pare prea mare. Alexandru Alecu, spre exemplu, a pus bazele Videt.ro in 2011 din bursa lui de student, pe vremea cand vanzarea ochelarilor online era ceva foarte rar intanit, chiar si in pietele vestice. Desi a investit…

- Constructia caii ferate care va lega Gara de Nord de Aeroportul Henri Coanda din Otopeni, pe care Romania si-a asumat-o in vederea organizarii la Bucuresti a Campionatului European de fotbal din 2020, se ridica la 583,8 milioane de lei. Conform anuntului facut, luni, intr-o conferinta…

- Clubul elvetian FC Basel a achizitionat 26 la suta din actiunile gruparile Chennai City, devenind prima echipa straina care investeste la un club indian, informeaza News.ro.Citește și: Campioana Romaniei la volei feminin, CSM Bucuresti, pierde cu Dinamo Moscova, scor 3-1, in Liga Campionilor…

- Tinta anului 2019 in ceea ce priveste atragerea fondurilor europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 este de cel putin un miliard de euro, ceea ce ridica rata de absorbtie la 53%. Astfel, potrivit unui document dat publicitații de AFIR, se arata ca pana acum Romania a atras 6,43…

- Jazz Radio a trecut din online in FM, insa numai in Brașov și Sibiu, orașe pe care le-a caștigat la concurs in vara lui 2017. Postul de radio continua sa fie disponibil și online, pe jazzfm.ro . Jazz Radio emite din București are studioul pe Calea Victoriei) și se aude pe frecvența 91.9 FM in Brașov.…