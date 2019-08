Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca, pe fondul temperaturilor ridicate, exista un risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5), incepand cu data de 6 august, pentru…

- Atentionare de calatorie pentru romanii care se afla sau se pregatesc sa mearga in Grecia in perioada urmatoare. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a emis o avertizare…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila din aceasta tara a emis o avertizare cu privire la risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5), incepand de luni, 29 iulie , pe…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila din aceasta tara a emis o avertizare cu privire la risc ridicat de incendiu de vegetatie (grad 4 din 5), incepand de luni, 29 iulie , pe…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila a precizat ca se mentine un risc ridicat de incendiu de padure grad 4 din 5 , pe fondul temperaturilor ridicate si intensificarii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) incepand de sambata, pe fondul temperaturilor ridicate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendii de padure (grad 4 din 5), incepand de miercuri, pe fondul temperaturilor ridicate…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) incepand cu data de 26 iunie 2019, pe fondul temperaturilor ridicate…