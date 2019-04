Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani ca exista posibilitatea ca pe data de 1 mai, la trecerea prin punctul de frontiera Ruse, pentru plata taxei de pod, sa se creeze coloane mai mari de autoturisme si autocare, fapt ce va duce la timpi mariti de asteptare la trecerea catre Romania,…

- Ca urmare a multiplelor anulari ale curselor aeriene / zborurilor planificate, se recomanda sa se urmareasca noile date de zbor si posibilitatile de asistenta oferite de compania SAS, accesand pagina oficiala de Internet https://www.flysas.com/en/traffic-information/disruptions/, scrie news.ro.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Grecia ca, in perioada 25 aprilie - 1 mai 2019, cu ocazia Sarbatorilor Pascale, vor fi instituite restrictii de circulatie pentru vehiculele cu sarcina de peste 1,5 tone.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Tunisiana ca, in conformitate cu informatiile comunicate de catre autoritatile locale, la data de 28 martie, activitatea pe Aeroportul International Carthage Tunis ar…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Irlanda ca Serviciul local de Meteorologie a emis un cod portocaliu de vant puternic pentru regiunile Donegal, Leitrim, Mayo si Sligo si un cod galben de vant puternic pentru celelalte…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Macedonia de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de Ministerul Afacerilor...

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, a fost emis un cod galben de vreme nefavorabila, valabil pana in data de…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie potrivit careia in Ungaria vor avea loc, din 3 februarie, modificari in cadrul sistemului electronic de taxare rutiera pentru transportatori.