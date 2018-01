Madalina Cojocaru, Cushman & Wakefield: Este fezabila atingerea bornei de 5 mil. mp de spatii de birouri in urmatorii 10 ani

Stiri pe aceeasi tema

- Ion Tiriac se afla si in 2017, pentru a patra oara consecutiv, pe prima pozitie a Top 300 cei mai bogati oameni din Romania. Averea sa este estimata la 1,7-1,8 miliarde de euro, in crestere cu 7,6% fata de anul trecut. Situata intr-un complex rezidential din cartierul Baneasa, locuinta omului de afaceri…

- Cererea bruta de spatii industriale si de logistica a crescut, in 2017, cu 15%, la peste 525.000 de metri patrati, inregistrand un nou maxim istoric, conform unui studiu realizat de o companie de consultanta imobiliara, remis luni AGERPRES. Cea mai mare parte a cererii a venit din partea…

- Iulian Dascalu, cel care detine compania de dezvoltare imobiliara a inceput in decembrie constructia la partea de retail din proiectul Openville din Timisoara si va demara in curand lucrarile la cel de-al patrulea imobil de birouri. Ansamblul Openville va avea la final, va avea 118.000 de metri…

- Politistii din Capitala fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala si spalarea banilor, in domeniul prestarilor de servicii de curatenie. Prejudiciul estimat este de 4,5 milioane de lei, iar noua persoane vor fi duse…

- Pentru a beneficia de teren gratuit, tinerii trebuie sa indeplineasca anumite condiții, așa cum se intampla in cadrul oricarui program. In primul rand, programul se adreseaza persoanelor care au intre 18 și 35 de ani. Practic, terenul este acordat pentru folosința gratuita cat timp exista…

- Iarna a inceput cu vreme calda, iar acest lucru a adus niste economii pentru facturi. Potrivit "Infocom", cei care locuiesc in apartamente mai mici de 50 de metri patrați au achitat, pentru incalzirea din decembrie, in jur de 750 de lei, cu 23 de lei mai puțin decit in aceeasi luna a anului 2016. Cei…

- ♦ Avalansa de noi proiecte de birouri din Capitala din zone precum Orhideea, Expozitiei si Timpuri Noi, alaturi de apropierea termenului de expirare a contractelor curente pot declansa o adevarata revolutie in piata de office din Capitala ♦ Cine se muta?

- In urma cu doi ani, la Casa Austria au fost construite trei saloane destinate marilor arși, iar pe langa acestea a fost ridicata o sala de operații. Mai este necesara aparatura pentru ca cele trei spații deja existente sa poata funcționa, echipamente care vin de la Ministerul Sanatații, urmand ca…

- Pompierii din Alba Iulia au primit, la sfarsitul anului trecut, o noua autospeciala ce va fi utilizata in interventii. Aceasta a fost prezentata marti, la sediul ISU Alba. Cu o valoare de 2.667.773,96 lei, autospeciala de intervenție model M42L va permite echipajelor sa actioneze pentru stingerea incendiilor…

- ♦ Pe parcursul anului trecut s-au semnat circa 25 de tranzactii cu terenuri in valoare de peste 2 mil. euro, respectiv un total de 175 mil. euro si o suprafata cumulata de 100 de hectare, potrivit datelor companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox, terenurile fiind achizitionate…

- In primele noua luni din anul trecut au fost livrati 215.000 de metri patrati de spatii logistice si industriale, iar pana la finalul anului urmeaza sa fi livrat un total de 327.000 de metri patrati, potrivit lui Costin Banica, Head of Industrial Agency JLL Romania, care a acordat un interviu pentru…

- Potrivit Capital.ro, dezvoltatorii imobiliari au in plan sa construiasca aproximativ 290.000 de metri patrati de spatii comerciale noi in 2018. ”Suntem siguri ca in orasele mari, precum Bucuresti, Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi, vor mai aparea in urmatorii ani noi spatii de retail care vor veni in…

- E-Distributie Muntenia a investit anul acesta aproximativ 18 milioane de lei pentru modernizarea a circa 80 de posturi de transformare si puncte de alimentare din Bucuresti si pentru introducerea acestora in sistemul Telecontrol, se arata intr-un comunicat transmis joi de compania energetica.…

- Cererea noua de spatii de birouri reprezinta aproape jumatate, respectiv 49%, din activitatea totala de inchiriere desfasurata in cel de-al treilea trimestru din 2017 in Bucuresti, potrivit datelor companiei de consultanta imobliara CBRE privind piata de birouri pe trimestrul al treilea al acestui…

- Ajutor extrem de important pentru toti fermierii. Guvernul a luat o decizie extrem de importanta. Cultivatorii de tomate in spații protejate vor beneficia și in 2018 de schema de ajutor de minimis prevazuta pentru acest sector in Programul de Guvernare. Guvernul a aprobat in ședința de astazi, printr-o…

- Primaria Capitalei va cumpara fostul cinema Lumina, oferind actualului proprietar suma de 1,6 milioane de euro din bugetul local, dupa rectificarea bugetara, a decis, marti, Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Imobilul va intra, apoi, in administrarea Teatrului Ion Creanga. Proiectul…

- Astfel, banca centrala va primi in proprietate terenurile din București pe care se afla Institutul Bancar Roman, Centrul de Perfecționare Profesionala și Activitați Sociale al bancii centrale și doua structuri organizatorice din centrala BNR, precum și terenul din Targu Mureș pe care este situat…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.

- Compania de solutii software si prelucrare electronica a datelor Datagroup isi va reloca anul viitor echipa in cladirea de birouri Vox Technology Park din Timisoara, proiect dezvoltat de Werk Property Group, in urma unei investitii de peste 30 milioane euro. Vox Technology Park va fi inaugurat…

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din Bucuresti si ai Directiei Operatiuni Speciale, sub coordonarea DIICOT, au facut, miercuri, 11 perchezitii pentru destructurarea unei grupari evazioniste.

- La evenimentul de inaugurare de maine vor participa reprezentanti ai NEPI Rockcastle, Carrefour – chiriasul ancora al centrului comercial, si autoritati locale din Valcea. Investitia in centrul comercial este de 40 de milioane de euro. Shopping City Ramnicu Valcea are o suprafata inchiriabila de 27.900…

- In februarie, un plic iesea pe usile Curtii Europene de Justitie din Luxemburg și era urcat intr-un avion cu destinatia Ministerul de Externe de la București. Un functionar roman avea sa citeasca pentru prima oara continutul scrisorii: Romania era instiintata ca a fost data in judecata de Comisia Europeana…

- BRK Financial Group, ocupanta locului 10 in topul intermediarilor de la Bucuresti, va prelua portofoliul de clienti al societatii de brokeraj Confident Invest ca urmare a faptului ca activitatea autorizata in calitate de SSIF a Confident Invest va inceta. “Clienƫii Confident Invest vor fi…

- Omul de afaceri Ion Tiriac se mentine pe primul loc in topul celor mai bogati romani, pentru al patrulea an consecutiv, conform topului realizat de Capital. Averea celui mai bogat roman a crescut cu 7,6% fata de nivelul consemnat in editia precedenta. Pe locul al doilea se situeaza…

- Bitdefender, cel mai mare producator român de software, anunța ca fondul de investiții Vitruvian Partners a devenit al doilea cel mai mare acționar al companiei, odata cu achiziția pachetului minoritar de aproximativ 30%, deținut de fondul de investiții Axxess Capital. Ca urmare a acestei tranzacții,…

- Proprietatile Immofinanz din Romania reprezinta 20,1% din portofoliul total al companiei si includ 74 de proprietati cu o valoare de 840,2 milioane de euro. Portofoliul de investitii finalizate in valoare de 625,7 milioane de euro cuprinde 10 cladiri de birouri (14,3% din portofoliul total de birouri)…

- Globalworth, liderul pietei de cladiri de spatii de birouri din Romania cu un portofoliu de peste 1 miliard de euro, anunta actualizarea rezultatelor financiare ale companiei, dupa primele trei trimestre ale anului. In plus, compania anunta intentia de achizitie pe termen scurt a cinci cladiri de…

- Proiectul de spatii de birouri AFI Park din Capitala, cu o suprafata de 70.000 mp inchiriabili si un venit anual estimat la 13 milioane de euro, se apropie de un grad de ocupare de 100%, iar valoarea celor cinci cladiri ale proiectului este de 165 milioane de euro, potrivit evaluarilor efectuate…

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea zonei economice, de birouri și rezidențiale Baneasa reprezinta peste 742 milioane euro. Cheltuielile pentru achiziții sunt estimate la peste 580 milioane de euro. Baneasa Developments…

- Furnizorul international de transport si solutii info-logistice austriac cargo-partner, prezent pe piata din Romania de aproape 20 de ani, a inchiriat un spatiu de depozitare si birouri cu o suprafata de 2.700 de metri patrati in parcul logistic TRC Park dezvoltat de Transilvania Constructii in…

- Romania se situeaza pe ultimele poziții intre țarile europene din punct de vedere al densitații de spații comerciale, cu o valoare de 104 metri patrați la mia de locuitori, in timp ce Norvegia inregistreaza cea mai ridicata valoare, de 921 metri patrați (mp), conform unui raport de specialitate remis…

- Desi in acest an au fost livrati pana la 75.000 metri patrati de spatii de birouri, ceea ce a dus la scaderea gradului de neocupare la 8%, in 2018 pe piata vor fi livrati pana la 300.000 metri patrati, din care pentru 30% au fost deja semnate contracte, iar negocierile curent urca gradul absorbtie…

- La locul indicat au fost mobilizati noua pompieri militari de la Stația de Pompieri Ștei, cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma. Cand au ajuns, focul se manifesta violent la o magazie de lemne și pe o suprafața de circa 200 de metri patrați din acoperișul cladirii invecinate,…

- In al treilea trimestru din acest an, dezvoltatorii imobiliari au livrat pe piata de spatii de birouri din Capitala, proiecte cu o suprafata totala de 71.200 metri patrati, potrivit unui raport al companiei de consultanta imobiliara JLL. In acelasi timp, cele mai importante tranzactii, din punct…

- Pe piata industriala din Romania au fost livrate, in perioada ianuarie - septembrie 2017, proiecte de peste 215.000 de metri patrati, din care 187.000 de metri patrati doar in Bucuresti. Restul, de 28.100 metri patrati, este localizat in zona centrala a Romaniei. In aceste conditii, stocul…

- Sectoarele industriale, logistica si de birouri din Bucuresti au fost motoarele pietei de dezvoltare de proiecte imobiliare in primele 9 luni ale anului, in timp ce retailul a inregistrat cel mai redus ritm de crestere din punct de vedere al proiectelor livrate in acest interval. Potrivit…

- River Development, companie controlata Ion Radulea, a dat startul lucrarilor de constructie la un nou proiect de birouri de clasa A situat in zona Politehnica, pe terenul fostei fabrici Pumac, unde are in plan pana in 2019 sa ridice 21.000 metri patrati de spatii de birouri. De asemenea, omul de…

- "Pe zona de resurse umane știm foarte bine cum stam. Ne permite astazi programul informatic, EduSal-ul, sa știm exact ce avem in fiecare unitate școlara din punct de vedere al personalului didactic, didactic-auxiliar sau nedidactic. Unde nu avem toate datele din sistem și s-ar putea sa facem erori,…

- Piata de birouri din Capitala a inregistrat o cerere de pana la 45.000 de metri patrati in cel de-al treilea trimestru, ajugand la un total de 134.000 de metri patrati de la inceputul anului pana acum, companiile din IT si outsourcing dominand piata, potrivit datelor raportate de compania de consultanta…

- „La ora actuala, stocul pentru iarna 2017-2018 este cel mai mic din ultimii patru-cinci ani, in conditiile in care consumul de gaze din Romania a crescut cu 7-8% in ultimul an. Astfel ca la iarna va fi necesar sa importam o cantitate de gaze mai mare decat anul trecut”, a declarat directorul general…

- Comparativ cu anii anteriori, in care o parte semnificativa din cererea pe spatii de bioruri reprezentau consolidari sau cresteri organice, pe o tendinta oarecum liniara, in acest an si, probabil, si in 2018, au aparut nume noi, in special din lumea anglo-saxona, care nu au avut un interes special…

- Condamnat in dosarul Transferurilor, George Copos pare ca e din nou pe val. Omul de afaceri a inceput construcția unei cladiri de birouri proiectata sa aiba 24 de etaje și o inalțime de peste 100 de metri, estimand ca va incheia lucrarile in decembrie 2019. Investiția a fost evaluata la circa 50…

- eMAG, cel mai mare retailer online de pe piata locala, a investit in acest an 10 milioane de euro doar in dotarea cu tehnologie a depozitului, care sa-i permita sa reduca erorile si sa accelereze procesul de expediere al coletelor - una dintre cele mai complexe probleme cu care se confrunta companiile…

- “Un site care sa includa pe langa prezentarea produsului si o componenta comerciala, de achizitii online, reprezinta o nisa interesanta”. Vanzarile online - o nisa interesanta? Nu este o gluma, ci o declaratie foarte serioasa, doar ca este preluata dintr-un articol - si el foarte serios…

- Romgaz are inmagazinata in prezent o cantitate de gaze naturale de 633,83 milioane metri cubi de gaze, dublu fața de obligația stabilita prin Ordinul Autoritații Naționale de reglementare in Energie, potrivit reprezentanților companiei. "Romgaz și-a îndeplinit obligația…

- A fost aprobata Strategia nationala de aparare si Planul de actiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2017-2021. Printre principalele acțiuni prevazute de Strategia naționala de aparare se regasesc: dotarea fortelor armate cu tehnica si echipamente moderne, revizuirea responsabilitatilor structurilor…

- Grupul francez de real estate Catinvest anunța extinderea cu 9.200 de metri patrați a Electroputere Parc, ca parte a planurilor strategice ale companiei de a consolida poziția de leader a centrului comercial in Craiova și in regiune. Totodata, grupul a inceput construcția unei cladiri independente care…

- Interesul pentru orasele regionale din Romania a crescut continuu: Brasov, Timisoara, Iasi sau Cluj-Napoca se afla pe radarul investitorilor aflati in cautarea extinderii activitatii locale in cladirile de birouri. Potrivit Buna Ziua Brașov, cererea de spatii de birouri pentru primele noua luni ale…

- Cererea pe piata industriala si logistica din Romania in primele noua luni a ajuns la 456.000 de metri patrati, volum apropiat cu nivelul consemnat pentru intreg anul trecut, cand a cumulat 463.000 metri patrati, Capitala reusind sa atraga 56% din cererea totala, potrivit datelor furnizate de compania…

- Lantul de cafenele Starbucks va deschide in urmatoarele luni o noua unitate pe strada Lipscani din Bucuresti intr-un spatiu detinut de antreprenorul Catalin Mahu, fondatorul lantului de restaurante La Mama, cafeneaua urmand sa fie vizavi de restaurantul detinut de acesta in Centrul Vechi.…