Mădălin Voicu: USR, unsuros, slinos, reprobabil "Nu vreau sa fiu ironic sau prea ironic. Unsuros, slinos, reprobabil. Am senzatia ca nu este un partid, ci o miscare. Practic, noutatea a adus atat de multe sufragii si sustinere pentru acest partid. Dar cand se va deslusi in fapt ce inseamna USR presupun ca nu va fi mare valvataie in jurul lui. Nu tot ce e nou e si bun. Am vazut tot felul de vorbe, ca sa vina tineretul. Sa fii tanar nu e o virtute. Sa vina tinerii, dar cei cu educatie, cultura, demnitate. Demnitatea noi am tratat-o superficial. Daca nu ai demnitate, poti sa ai 50 de facultati", a spus Madalin Voicu la DC NEWS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

