Macron spune ca anul 2018 va fi decisiv pentru UE si mizeaza pe Germania: Franta nu poate reusi fara o Europa mai puternica

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa. Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA…

- Cancelarul german Angela Merkel afirma in discursul sau de Anul Nou ca va colabora cu Franta pentru a tine unita Uniunea Europeana si se angajeaza sa formeze "fara intarziere" un nou guvern al Germaniei. Merkel prezinta in discurs viziunea sa pentru al patrulea sau mandat, care include o alianta…

- Ministerul grec de Externe a respins, duminica, apelul Turciei in privinta deciziei de a acorda azil unui militar turc acuzat de Ankara de implicare in tentativa esuata de lovitura de stat din 2016. Sambata, Turcia a avertizat ca decizia Greciei submineaza relatiile dintre cele doua tari.…

- Banca elena Piraeus Bank a anuntat joi ca a incheiat un acord cu fondul de investitii J.C. Flowers pentru vanzarea integrala a operatiunilor din Romania. Tranzactia a fost aprobata de board-ul directorilor Piraeus Bank si de Fondul Elen de Stabilitate Financiara, urmand sa fie solicitat acordul…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP. In conditiile in care in prezent se situeaza pe locul…

- Ministerul britanic de Interne a anuntat vineri ca pasapoartele inmanate cetatenilor Regatului Unit nu vor mai avea culoarea bordeaux, ci vor reveni, dupa Brexit, la albastrul "emblematic", relateaza AFP. "Parasirea UE ne da o ocazie unica sa ne restauram identitatea nationala", a declarat…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- Presedintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a semnat, luni, decretul de investire al noului Executiv de la Viena rezultat in urma alegerilor de la sfarsitul saptamanii trecute. Austria a devenit astfel singura tara din Europa Occidentala care are in componenta guvernului un partid de extrema-dreapta.…

- Copiii din Franta care nu au implinit varsta de 16 ani nu mai pot folosi Facebook-ul, Twitter-ul, Whatsapp-ul sau orice alta retea de socializare fara acordul parintilor. Aceasta reglementare se regaseste intr-un nou act normativ al legislativului de la Paris care incearca astfel sa armonizeze…

- Ministrul iranian al Informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat, marti, ca gruparea terorista Statul Islamic ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala. "Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea teritoriilor si controlului…

- Emiratul Qatar va cumpara 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie pentru care va plati opt miliarde de dolari. Valoarea contractului a fost anuntata, luni, la Doha dupa semnarea acordului. Potrivit ministrului britanic al Apararii, Gavin Williamson, este cea mai importanta comanda…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat, vineri, pe senatorul liberal Daniel Zamfir ca daca va mai avea initiative legislative care nu sunt sustinute de partid ci "de consilierul premierului Tudose" va fi exclus din PNL. "Marturisesc ca ma deranjeaza ca este sustinut de consilierul…

- Nu mai putin de 600.000 de euro s-au strans in cadrul unei campanii online demarate pentru salvarea unui castel de secol XIII lasat in paragina, din sud-vestul Frantei. Suma provine din donatiile a 7.400 de persoane, dintre care unele vor deveni coproprietare ale constructiei Proprietarul…

- James Mattis, secretarul pentru Aparare al Statelor Unite, Rex Tillerson, secretarul american de Stat si directorul CIA s-au opus hotararii presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si mutarii ambasadei SUA de la Tel Aviv. In schimb, vicepresedintele…

- Franta este tara cu cel mai ridicat nivel de fiscalitate din Uniunea Europeana in 2016, urmata de Danemarca si Belgia, potrivit unui studiu publicat joi de Eurostat, informeaza AFP. Potrivit datelor Eurostat, raportul dintre veniturile din taxe si produsul intern brut, adica ponderea ocupata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta ca se va intalni, miercuri, cu ambasadorii a zece state, printre care si cel al SUA, cu care va discuta despre modificarile legilor justitiei, despre stadiul indeplinirii recomandarilor din MCV si despre structurarea statului de drept. Tudorel Toader…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat, joi, ca Donald Trump nu este binevenit in capitala Marii Britanii, dupa ce presedintele american a redistribuit trei clipuri antimulmane pe Twitter si a pornit un schimb de replici acide cu premierul britanic Theresa May, informeaza site-ul postului CNN.…

- Din 2018, cel putin 30% din mijloacele de transport in comun cumparate anual de autoritatile publice, regii si companii de stat trebuie sa fie electrice, pe gaz natural sau biogaz. Din 2020, si firmele private de transport public, inclusiv de taxi, vor fi obligate ca 20% dintre autovehiculele pe care…

- Vicepresedintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Senatul Frantei, Andre Gattolin, membru al partidului La Republique En Marche, atrage atentia ca Romania trebuie sa-si rezolve problemele in ceea ce priveste coruptia si statul de drept pentru a putea adera la zona euro si spatiul Schengen.…

- Increderea companiilor germane in economie a inregistrat o crestere record in noiembrie, ceea ce sugereaza ca directorii companiilor din Germania sunt mai optimisti ca niciodata in privinta soliditatii economiei globale, transmit Reuters si Bloomberg. Vineri, Institutul de cercetare economica…

- Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania ar putea sustine un guvern minoritar condus de cancelarul Angela Merkel, a sugerat miercuri Thorsten Schafer-Gumbel, unul dintre vicepresedintii formatiunii de centru-stanga. "In acest moment, nu vedem nicio baza pentru alcatuirea unei mari coalitii…

- iPhone X va fi legendar. Multi, inclusiv Apple, i-au zis telefonul viitorului. Nu va fi asa, e telefonul urmatorului an, dar si asa reprezinta o borna in tehnologie. Acest review a intarziat. De 19 zile, iPhone X a intrat in magazine si a disparut la fel de repede din stoc. Sunt asteptate…

- Microintreprinderile (firmele cu pana la noua angajati) au cea mai mare contributie la exporturile intracomunitare in sase state membre UE: Belgia (unde microintreprinderile sunt responsabile pentru 46% din totalul exporturilor intra-UE), Malta (37%), Ungaria (26%), Marea Britanie (23%), Romania si…

- Parisul a fost ales sa gazduiasca Autoritatea Bancara Europeana (EBA) - care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexit - la finalul unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia estona a Uniunii Europene. Potrivit unei surse diplomatice, citate de Le Figaro, capitala franceza…

- Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp,…

- La doua luni dupa ce noua generatie Dacia Duster a fost prezentata oficial, Renault a dezvaluit si Duster-ul care va fi vandut sub sigla producatorului francez. Cele doua modele, extrem de asemanatoare, dar nu identice, nu vor concura pe aceleasi piete, anunta publicatia franceza L'Argus.…

- Presedintele american Donald Trump a denuntat vineri "fantasmele dictatorului de la Phenian" si a apreciat ca Asia nu poate sa fie luata ostatica de regimul nord-coreean. "Viitorul acestei regiuni si a minunatilor ei locuitori nu poate sa fie luat ostatic de fantasmele de cucerire violenta…

- Presedintele catalan destituit Carles Puigdemont si alti patru consilieri ai sai s-au predat politiei din Bruxelles, duminica. Carles Puigdemont si cei patru consilieri ai sai, plasati in detentie duminica dimineata, vor fi dusi in fata unui judecator, care va lua o decizie pana luni dimineata,…

- Statele din Europa Centrala au fost lovite, duminica, de furtuni puternice in urma carora cel putin cinci au murit in Polonia, Cehia si Germania, iar mii de oameni au ramas fara curent electric. In Polonia doua persoane au murit dupa ce au fost lovite de copaci care au cazut din cauza rafalelor…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, solicita Comisiei Europene sa "fie mai rezervata cand face prognoze negative" despre economia Romaniei. Dragnea a declarat, joi seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca in cadrul unei intalniri pe care a avut-o, alaturi de premierul Mihai Tudose, cu comisarul…

- Sfarsitul erei in care folosim masini pe benzina si diesel este tot mai aproape, in conditiile in care piata celor electrice este in plina dezvoltare. Constructorii auto reusesc de la an la an sa dezvolte autonomia masinilor electrice, astfel ca este clar ca viitorul este al lor.…

- Companiile aeriene au nevoie pana cel tarziu in octombrie 2018 de o perspectiva clara a modului in care iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana va afecta aviatia, a afirmat miercuri Alexandre de Juniac, seful Asociatiei Internationale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters.…

- Partidele politice germane care negociaza formarea unui nou guvern de coalitie s-au pus de acord, in noaptea de marti spre miercuri, pentru mentinerea echilibrului bugetar pana in 2021 si pentru continuarea politicilor impuse de Wolfgang Schaeuble, informeaza AFP. Acordul de principiu cu privire…

- Cetatenii britanici care locuiesc in Spania vor putea sa ramana in tara chiar si in cazul in care Marea Britanie si Uniunea Europeana nu vor ajunge la un acord de Brexit, a anuntat duminica ministrul spaniol de Externe, Alfonso Dastis. "Sper ca va fi un acord (de Brexit). Daca nu va fi, atunci…

- Mii de oameni au iesit in strada, duminica, la Berlin pentru a protesta fata de intrarea in Parlament a partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD). Agitand pancarte cu sloganuri "Stop AfD!" si "Inima mea bate pentru diversitate", manifestantii au defilat cu doua zile inainte…

- Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a declarat, miercuri, ca tara Teheranul isi va pastra angajamentele asumate prin acordul nuclear atat timp cat toti semnatarii vor respecta prevederile tratatului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Declaratiile liderului…

- Huawei Mate 10 Pro e oficial de azi. Are un nume similar altor telefoane produse de Huawei, dar e putin mai mult decat restul modelelor, scrie Playtech.ro. Huawei Mate 10 Pro a fost prezentat oficial pe 16 octombrie, in Germania. Este inca un pas din partea companiei de-a spune ca este una…

- Grupul auto german Daimler a rechemat luni la service peste un milion de autoturisme si SUV-uri Mercedes-Benz vandute la nivel global, pentru solutionarea unei posibile probleme provocate de umflarea accidentala a airbag-urilor. Actiunea vizeaza 495.000 de vehicule din SUA, 400.000 din Marea…

- Partidul Popular din Austria, condus de tanarul Sebastian Kurz, s-a clasat pe primul loc in alegerile generale care au avut loc duminica, cu 31% din optiunile de vot, dupa ce asustinut un program anti-imigratie si de dreapta. La 31 de ani, Kurz este pe cale sa devina cancelar si, astfel, cel…

- Blocul conservator al cancelarului german Angela Merkel are cel mai scazut sprijin in ultimii sase ani, potrivit unui sondaj publicat duminica. In cadrul sondajului, efectuat de institutul de cercetare Emnid, au fost intervievate aproximativ 2.000 de persoane, intre 5 si 11 octombrie, legat…

- Ministrul german de interne, Thomas de Maiziere, i-a scandalizat pe colegii sau conservatori (CDU/CSU) cu propunerea sa privind instituirea de catre Germania a unor sarbatori publice musulmane, relateaza sambata agentia Reuters. In Germania traiesc circa patru milioane de musulmani, dintre…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus, vineri, ca nu doreste ca regiunea Catalonia sa devina independenta, deoarece ar incuraja si alte regiuni sa procedeze la fel, si aceasta va face guvernarea UE prea complicata. "Daca ii permitem Cataloniei sa se separe - si aceasta…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat vineri ce vor face de acum inainte cei trei ministri care au demisionat, Rovana Plumb, Sevil Shhaideh si Razvan Cuc. Astfel, Sevil Shhaideh va fi consilier de stat in Guvernul Tudose. "Ca si consilier, domnia sa ne va ajuta foarte mult pe…

- Idea impozitarii bacsisului se intoarce. Ministerul Finantelor pregateste, impreuna cu proprietarii de restaurante, un proiect privind impozitarea bacsisului cu 16%. Astfel, pe nota de plata de la restaurant o sa apara o rubrica noua pentru bacsis, iar clientul va scrie in fata ospatarului…

- O sedinta cruciala are loc joi in PSD, dupa ce premierul Mihai Tudose a anuntat, in ciuda opozitiei clare a lui Liviu Dragnea, ca vrea sa demita din Guvern ministrii care au probleme penale, adica Sevil Shhaideh, Rovana Plumb si Viorel Ilie. Mai mult, Tudose a aratat ca si alti membri ai Cabinetului…

- In contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a criticat frecvent Teheranul din cauza activitatilor balistice, amenintand cu retragerea din Acordul atomic din 2015, diplomati iranieni le-au semnalat marilor puteri disponibilitatea de a negocia dimensiunile programului de inarmare cu rachete.…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus, in timpul unei intalniri cu lideri militari la Casa Alba, ca Iranul nu a respectat spiritul acordului nuclear convenit cu puterile mondiale si ca-si va anunta in curand decizia privind certificarea acordului. "Nu trebuie sa permitem Iranului...…