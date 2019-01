Stiri pe aceeasi tema

- Romania va trebui sa gestioneze alegerile pentru Parlamentul European România va trebui sa gestioneze, în timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, alegerile pentru Parlamentul European din luna mai. Acest scrutin se desfasoara pe fondul ascensiunii formatiunilor…

- Theresa May 'se va intalni maine cu sefii de stat si de guvern ai Celor 27 pentru a impartasi observatiile (Londrei fata de acest text), dar nu va exista o renegociere', a afirmat ministrul de externe francez, in Adunarea Nationala. 'Vor exista poate observatii si deocamdata, in plus, asa…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a decis sa restituie "fara intarziere" statului Benin 26 de opere, furate de armata franceza in anul 1892, in timpul cuceririi coloniale a fostului regat Dahomey, a anuntat Palatul Elysee.

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat duminica la Berlin, a cerut Germaniei sa deschida impreuna cu Franta o "noua etapa" in constructia europeana pentru a impiedica lumea sa "alunece in haos" si pentru a garanta pacea, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Europa si, in cadrul ei, cuplul…

- Autor: Adrian SEVERIN Data de 15 noiembrie 2018 a fost stabilita de catre oculta hegemonilor vest-europeni ca data limita pentru rasturnarea Guvernului Dancila și inlocuirea lui fie cu un executiv de tehnicieni, tip Cioloș, fie cu unul de așa-zisa „uniune naționala”, condus de un agent al Franței sau…

- Parisul gazduiește duminica ceremonia de comemorare a sfârșitului Primului Razboi Mondial. Peste 70 de șefi de stat și de guvern, printre care președintele SUA, Donald Trump, președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel, participa la cea de-a 100-a aniversare a Marelui…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat miercuri la telefon cu Regele Arabiei Saudite, Salman, despre asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit din Istanbul, a anuntat Palatul Elysee, citat de agentia dpa. preluata de Agerpres. Cu aceasta ocazie, Macron ''si-a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni "emotia si solidaritatea" fata de victimele inundatiilor care au facut cel putin 13 morti in sudul tarii, in timp ce remanierea guvernului, asteptata de aproape doua saptamani, a fost amanata de Palatul Elysee, care a declarat ca doreste sa…