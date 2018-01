Stiri pe aceeasi tema

- Divizati si slabiti, social-democratii germani decid duminica daca accepta principiul unei noi coalitii conduse de Angela Merkel pentru a depasi impasul post-electoral care a lasat Germania fara guvern timp de patru luni, comenteaza AFP. Europa se afla, de asemenea, in asteptare. Vineri,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun ca ambitiile…

- Franța iși dubleaza bugetul alocat pentru operațiunile militare din strainatate. Președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat vineri aceasta decizie, marcand o și mai mare implicare militara a statului in afara granițelor.

- Presedintele francez Emmanuel Macron o primeste astazi, la Palatul Elysee, pe Angela Merkel, aflata in plin proces de formare a unui nou guvern. Intrevederea are loc a doua zi de la summitul franco-britanic.

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May au semnat, joi, la o reuniune la Academia Militara Sandhurst, un nou tratat cu privire la controlul imigratiei la frontiera dintre Franta si Marea Britanie, informeaza AFP. Noul tratat vizeaza “consolidarea gestiunii comune a…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si premierul britanic, Theresa May, vor discuta joi despre securitate, migratie, politica externa, comert si relatii post-Brexit, in cadrul unui summit bilateral la Londra, relateaza agentia dpa, conform agerpres.ro. Cele doua tari vor anunta o serie de…

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Intalnirea celor doi lideri, stabilita pentru sfarsitul dupa-amiezei de vineri, va fi prima dupa finalizarea proiectului de acord guvernamental intre conservatorii dnei Merkel (Uniunea Crestin Democrata/Uniunea Crestin Sociala, CDU/CSU) si social-democratii germani (SPD), care ar putea duce in viitorul…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a prezentat viziunea despre reforma Justiției din Franța, intr-un discurs ținut luni la Curtea de Casație din Paris, la care au participat liderii judecatorilor și ai procurorilor francezi. Potrivit presei franceze, Macron i-a dezamagit pe procurorii care cereau…

- Președintele CJ, Ion Prioteasa, a anunțat, intr-un interviu acordat GdS, ca o firma din Germania, care produce piese de schimb pentru Audi și Ford, iși va deschide o fabrica in noul parc industrial de la marginea Craiovei și ca va ...

- Presedintele francez Emmanuel Macron, care doreste sa revigoreze institutiile europene, s-a declarat vineri 'bucuros si multumit' de acordul convenit in Germania intre conservatori si social-democrati, care ar putea scoate Berlinul dintr-o indelungata incertitudine, relateaza AFP. 'Sunt bucuros si…

- Franta si Italia si-au evidentiat la un summit desfasurat joi apropierea punctelor de vedere in dosarele majore de actualitate, precum viitorul Uniunii Europene si migratia, si pregatesc un nou tratat bilateral, au anuntat joi la Roma premierul italian Paolo Gentiloni si presedintele francez Emmanuel…

- China si Franta sunt pregatite sa isi consolideze cooperarea in domenii precum aviatia si energia nucleara, dupa ce presedintele chinez Xi Jinping si omologul sau francez Emmanuel Macron au semnat marti o serie de acorduri, in cadrul primei vizite a liderului de la Elysee in China, potrivit DPA.Macron…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP. "Destinele noastre…

- Discutii exploratorii intre blocul conservator CDU/CSU al cancelarului in exercitiu Angela Merkel si Patridul Social Democat (SPD) se concentreaza luni asupra viitorului Uniunii Europene (UE), relateaza DPA, conform news.ro.Lideri din cadrul Uniunii Crestin Democrate (CDU), Uniunii Social…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a adus duminica dimineata un omagiu foarte sobru (conform dorintei familiilor) victimelor atentatelor jihadiste comise cu trei ani in urma la Paris impotriva publicatiei satirice Charlie Hebdo si a magazinului Hyper Cacher.

- Adunarea Nationala si Bundestagul, camerele inferioare ale parlamentelor Frantei si Germaniei, urmeaza sa aprobe, la 22 ianuarie, cu ocazia marcarii a 55 de ani de la semnarea Tratatului de la Elysée, o rezolutie comuna care va defini perspectivele pentru un nou tratat între Paris si Berlin…

- Nordul Frantei este afectat de o furtuna puternica, iar aproximativ 200.000 de locuinte au ramas, miercuri, fara electricitate, dupa ce vantul a atins viteze de 200 de kilometri pe ora, relateaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Paris vineri pentru a se intalni cu omologul sau francez Emmanuel Macron, intr-un moment in care Ankara pare sa doreasca sa-si restabileasca relatiile cu Uniunea Europeana, dupa ce acestea au traversat o grava criza in 2017, informeaza miercuri…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat, intr-un mesaj video adresat tarii in ajunul Anului Nou, ca anul 2018 este unul decisiv pentru ca Europa sa isi revina si sa devina mai puternica. De asemenea, liderul de la Paris a subliniat importanta cooperarii dintre tara sa si Germania pentru…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului...

- Franta si Germania si-au reafirmat, sambata, apelul la solutionarea "exclusiv pasnica" a conflictului din estul Ucrainei, printr-o declaratie comuna a presedintelui francez Emmanuel Macron si a cancelarului german Angela Merkel, informeaza site-ul Le Figaro.

- Apropiatii victimelor atentatului de Craciun de la Berlin au fost primiti la un an de la atac de catre Angela Merkel, criticata din cauza lipsei ei de empatie si a neglijentelor autoritatilor, relateaza AFP potrivit News.ro . Aceasta intalnire cu usile inchise, luni, cu o zi inainte de marcarea unui…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat luni un apel la eforturi accelerate pentru formarea unui nou guvern stabil cu social-democratii, precizand ca partidul sau conservator vede un teren comun cu acestia in ce priveste reformele interne si Uniunea Europeana, transmite Reuters. Potrivit cancelarului…

- Președintele francez Emmanuel Macron se va confrunta cu o situație complicata dupa alegerile regionale desfașurate duminica in Corsica și incheiate cu o victorie zdrobitoare a naționaliștilor corsicani, care cer mai multa autonomie pentru aceasta insula, relateaza AFP. 'Parisul trebuie sa…

- Președintele francez Emmanuel Macron i-a adus un ultim omagiu compozitorului, actorului și cantarețului Johnny Hallyday, sambata, in fața bisericii Madeleine din Paris, declarand ca acesta a fost "o parte din noi, o parte din Franța", relateaza AFP. * UPDATE Cântarețul…

- Seful diplomatiei germane a invitat marti Franta sa devina "mai germana" in materie de finante si Germania "mai franceza" in chestiuni de aparare, pentru a permite Europei sa se afirme pe plan international, scrie AFP.

- O reuniune de urgenta va fi organizata miercuri seara cu Franta, Niger, Ciad, ONU, Uniunea Africana si Uniunea Europeana privind lupta impotriva traficantilor de migranti vanduti ca sclavi in Libia, a anuntat Palatul Elysee, relateaza AFP. Aceasta reuniune, organizata in marja summitului Europa-Africa…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Președintele fondator al Federatiei pentru Protectia Animalelor si Mediului (FPAM), senatorul Marius Marinescu, deplasandu-se, miercuri, 22 noiembrie, pe bulevardul Primaverii, a observat un excavator, care „demolase deja gardul imobilului in care a locuit Ceausescu". De asemenea, a vazut ca se „sapa…

- Criza politica din Germania dupa esecul negocierilor privind formarea unei noi coalitii guvernamentale in urma alegerilor legislative din 24 septembrie priveaza Uniunea Europeana de unul dintre principalele ei motoare si ar putea duce la incetinirea reformelor majore asteptate, situatie in care presedintele…

- Cancelarul german, Angela Merkel, nu a reușit sa convinga Partidul Social-Democrat (SDP) sa i se alature la guvernare, dupa negocieri tensionate ce au durat 12 ore. Partidul Social-Democrat (SDP) a respins propunerile privind o noua coalitie cu Merkel, iar cancelarul s-a declarat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu esecul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Frantei ca acest proces sa se blocheze si subliniind ca exista "un risc real" de dezacord, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu eșecul negocierilor pentru formarea unei coaliții de guvernare in Germania, declarand ca "nu este in interesul" Franței ca acest proces sa se blocheze și subliniind ca exista "un risc real" de…

- Premierul demisionar libanez Saad Hariri a fost primit sambata la pranz la Palatul Elysee de catre președintele Emmanuel Macron pentru o intrevedere, urmata de un dejun, transmite AFP. Hariri a fost primit de președintele Franței 'cu onorurile cuvenite unui prim-ministru', la…

- Președintele francez Emmanuel Macron impreuna cu soția sa Brigitte au luat parte luni, pe Stade de France, la o serie de acțiuni de omagiere a victimelor atentatelor din 13 noiembrie 2015, soldate cu 130 de morți in Paris și in suburbiile capitalei, informeaza AFP. La festivitați a asistat intre…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Summitul de la Paris de la 12 decembrie, pe care Franta il organizeaza la doi ani de la incheierea Acordului de la Paris privind modificarile climatice, va reuni 2.000 de participanti, iar inclusiv 100 de tari si 800 de organizatii si actori publici si privati au fost invitati, insa, ”pentru moment”,…

- Confruntate cu intoarcerea sau cu dorinta de intoarcere a propriilor cetateni plecati sa se alature gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Franta, Germania si Marea Britanie privilegiaza o abordare politieneasca sau judiciara, recunoscand totodata ca uneori actioneaza de la caz la caz, se arata…

- ''Aceasta lege ne va permite sa ieșim din starea de urgența incepand cu 1 noiembrie, asigurand in același timp securitatea concetațenilor noștri'', a declarat Macron, care și-a pus semnatura pe document in fața camerelor de televiziune, in biroul sau de la Palatul Elysee, in prezența ministrului…

- Președintele francez Emmanuel Macron a promulgat luni noua legi antiterorista, care va inlocui de la 1 noiembrie prevederile starii de urgența instituite dupa atentatele islamiste de la Paris din noiembrie 2015, transmite AFP. ''Aceasta lege ne va permite sa ieșim din starea de urgența…

- 'Nu ne vom amesteca in aceasta dezbatere hispano-spaniola, dar nu aș dori ca maine UE sa se compuna din 95 de state membre', a spus Juncker in fața presei la baza aerospațiala de la Kourou (Guyana Franceza), alaturi de președintele Franței, Emmanuel Macron.Și acesta din urma a calificat…

- Guvernul german condus de cancelarul Angela Merkel a anunțat vineri ca nu recunoaște declarația de independența a Cataloniei adoptata de parlamentul regional catalan, in timp ce președintele francez Emmanuel Macron a spus ca singurul interlocutor din Spania este premierul Mariano Rajoy, transmite…