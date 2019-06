Stiri pe aceeasi tema

- Machine Gun Kelly ne arata cat de versatil și deschis este prin intermediul noii sale piese, „I Think I’m Okay”, care marcheaza colaborarea cu Travis Baker (bateristul trupei Blink 182) și YUNGBLUD, noua senzație a muzicii alternative. „I Think I’m Okay” este o piesa puternica, produsa de catre SlimXX,…

- Piesa „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost scrisa de Vescan, compoziția a fost realizata de Mahia Beldo și Dorian Oswin, iar cel din urma este și cel care s-a ocupat de producție. Videoclipul piesei „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni” a fost realizat de Andi Singer (regie & DoP), iar producția a fost... View…

- Vescan lanseaza videoclipul oficial al piesei „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni”, din proiectul sau, #PrinOchiiVostri. Piesa a fost scrisa de Vescan, compoziția a fost realizata de Mahia Beldo și Dorian Oswin, iar cel din urma este și cel care s-a ocupat de producție. Videoclipul a fost realizat de Andi Singer…

- DJ-ul și compozitorul timișorean Sean Norvis a lansat astazi, videoclipul oficial al piesei Here I Am, exact in ziua in care artistul implinește 34 de ani. Piesa a fost lansata la casa lui de discuri, Norvis Music. Melodia este in colaborare cu frumoasa și talentata artista Larisa Mester, iar versurile…

- Shawn Mendes iși bucura fanii odata cu lansarea primului sau single din 2019, „If I Can’t Have You”, o piesa ce incorporeza sensibilitatea și gingașia aparte, specifice artistului de 20 de ani. Cu ceva timp inaintea lansarii, Mendes a creat o intreaga isterie in randul fanilor, prin postarea in Social…

- Offset a facut public clipul piesei „Clout”, in care apare alaturi de iubita lui, Cardi B. Piesa este extrasa de pe albumul lui Offset – Father of 4. Videoclipul este regizat de catre Daniel Russell si include secvente cu artistul cantand la pian, printre altele. Piesa „Clout” a fost extrasa de pe albumul…

- John Newman, unul dintre artistii britanici cu succes international, nominalizat deseori la Brit Awards, a revenit cu videoclipul piesei „Feelings”. Urmand succesul hiturilor „Feel The Love”, „Love Me Again” sau „Blame”, noul single aduce aminte fanilor de ce s-au indragostit de John Newman. Piesa este…

- Rapper-ul 2 Chainz si superstarul Ariana Grande colaboreaza din nou si lanseaza piesa „Rule The World”, un material care se bucura si de un videoclip inedit, regizat de catre Sebastian Sdaigui. Cea mai recenta piesa lansata de catre Ariana si 2 Chainz este cunoscutul remix al single-ului „7 Rings”.…