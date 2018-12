Votul pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave in Republica Macedonia de Nord a avut loc luni noapte, 67 de deputati au votat pentru, 23 impotriva si patru s-au abtinut. O majoritate simpla a fost suficienta in aceasta etapa preliminara, dar o majoritate de doua treimi din cei 120 de parlamentari este necesara pentru a schimba Constitutia. Votul decisiv este asteptat in ianuarie. Prim-ministrul social-democrat al Macedoniei Zoran Zaev pare sa fi stapanit opozitia nationalista si a reusit sa inscrie pe agenda parlamentara in octombrie schimbarea numelui, votat atunci in legislativ…