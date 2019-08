Mă întreb câți oameni simt la fel și câți vor să plece zilele astea din România Pe strazile astea ca un muzeu in aer liber nu se vorbește despre tragedia romaneasca, cea de azi și dintotdeauna. Prietenii mei de aici, majoritatea expați care lucreaza in baruri sau ingrijesc copii, pun poze pe internet cu picioare bronzate pe malurile Senei. Prietenii mei din Romania sunt disperați, nu știu pe ce parte sa mai doarma de groaza, daca sa ramana sau sa plece in alta țara. Zilele trecute, cand ma intorceam din Bruxelles in Paris, am trecut pe langa un zid spoit cu literele astea: „migrație inseamna invazie”. Oamenii pleaca și nu le e mereu bine. Cei in slujba carora ajung nu sunt… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

