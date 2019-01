Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul din Marea Britanie a respins marti seara acordul propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul, relateaza agentiile internationale de presa.„Trebuie sa stabilim daca Guvernul mai are increderea Parlamentului” – a declarat Theresa May, dupa rezultatul votului. Au fost 202 de voturi „pentru”…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Doi consilieri ai premierului britanic Theresa May elaboreaza planuri privind organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, afirma surse citate de publicatia The Times. Desi premierul Theresa May refuza organizarea unui nou referendum privind apartenenta Marii…

- Președintele Romaniei a avut vineri, 14 decembrie a.c., la Bruxelles, o intrevedere cu Prim-ministrul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, doamna Theresa May. Au fost discutate in principal subiecte aflate pe agenda bilaterala și europeana, precum procesul de retragere a Marii Britanii…

- Parlamentul de la Londra incepe marti dezbaterile cu privire la acordul de retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, document semnat la 25 noiembrie de liderii statelor membre ale UE la Bruxelles, noteaza luni www.vox.com. Guvernul condus de Theresa May…

- Presedintele Klaus Iohannis nu va lua parte duminica la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis va participa, duminica, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles. ”Obiectivul acestei reuniuni este…

- Un proiect de acord cu privire la Brexit a fost incheiat de negociatorii britanici si europeni si urmeaza sa fie examinat miercuri in Consiliul de ministri de la Londra, a anuntat marti guvernul britanic intr-un comunicat, citat de AFP.'Cabinetul se va reuni maine (miercuri) la 14:00 (ora…

- Negociatorul UE pentru Brexit, Michel Barnier, va informa Comisia Europeana in legatura cu negocierile cu Londra privind iesirea Marii Britanii din UE, negocieri despre care premierul britanic Theresa May a afirmat ca sunt ''in etapa finala'', dar raman blocate in legatura cu granita dintre Republica…