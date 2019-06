Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalul mic FINALA… Lupta pentru castigarea Ligii 4 Vaslui se da intre CSM FC Vaslui si Husana Husi. Returul se joaca la Vaslui, duminica, dupa ce la Husi s-au impus gazdelor cu 1-0. Campioana judetul Vaslui va avea drum liber spre promovare, deoarece primele doua clasate din judetul Iasi, Flacara…

- Hermannstadt și Dunarea Calarași se dueleaza azi, de la ora 18:30, intr-un meci de o importanța majora din play-out-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, Look Sport și TV Telekom Sport. Dunarea Calarași e pe locul 12, cel de baraj, cu 25 de puncte, și are nevoie…

- “Judeteana” CARE PE CARE… Maine, de la ora 16.00, stadionul “FEPA” din Barlad va gazdui in cuplaj cele doua jocuri din semifinalele play-out-ului Ligii 4. Vitis Suletea da piept cu Juventus Falciu, iar Sporting Barlad infrunta ACS Moara Domneasca. Vitis Suletea are de indeplinit o simpla formalitate…

- Fotbalul mic CARE PE CARE… Dueluri pe viata si pe moarte in lupta pentru evitarea retrogradarii. Play-out-ul Ligii 4 Vaslui debuteaza maine, de la ora 18.00, cu meciurile din mansa tur a semifinalelor. ACS Moara Domneasca infrunta Sporting Barlad, iar Juventus Falciu da piept cu Vitis Suletea. Se dau…

- Fotbalul mic “JUDETEANA”… Cu doua etape inainte de finalul sezonului regulat al Ligii 4, stagiunea 2018-2019, stim cele 8 echipe calificate in play-off si ne putem face o idee despre cum vor arata duelurile din sferturile de finala. Meciurile ACS Moara Domneasca – Rapid Brodoc 0-3 si Vitis Suletea –…

- Stadionul "Gheorghe Hagildquo; din Constanta gazduieste sambata, 20 aprilie, meciul de fotbal SSC Farul Aerostar Bacau, contand pentru etapa a 31 a a Ligii a 2 a. In clasament, echipa de pe litoral ocupa locul 15 primul deasupra liniei retrogradarii , cu 33 de puncte, in vreme ce formatia bacauana cea…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Voluntari, Cristiano Bergodi, a afirmat, joi, intr-o conferinta de presa, ca partida cu FC Hermannstadt, din cadrul etapei a 6-a a play-out-ului Ligii I, va fi una foarte dificila pentru formatia sa avand in vedere ca sibienii lupta pentru evitarea retrogradarii.…

- ​​Concordia Chiajna a câștigat, scor 3-0, partida disputata pe teren propriu împotriva celor de la Dunarea Calarași. În urma acestui rezultat, ilfovenii au adunat 14 puncte și s-au apropiat la doar doua lungimi de FC Hermannstadt, echipa care ocupa locul de baraj.Bawab ('27),…