- Votul pentru determinarea listelor scurte la noua categorii ale premiilor Oscar - „cel mai bun film intr-o limba straina”, „cel mai bun scurtmetraj de animatie”, „cel mai bun documentar”, „cel mai bun scurtmetraj documentar”, „cel mai bun scurtmetraj live-action”, „cel mai bun machiaj/ coafura”,…

- Tudor Chirila și Andra s-au ciondanit in cadrul emisiunii Vocea Romaniei, iar de aceasta data, Tudor Chirila i-a spus Andrei ca ar trebui sa cante mai mult și sa interpreteze mai rar piese din repertoriul personal, deoarece nu prea o reprezinta. In timpul semifinalei de la Vocea Romaniei, Andra a interpretat…

- Andra a interpretat piesa „Shallow” alaturi de Madalina Coca și Renate Grad, doua dintre concurentele sale. Melodia este cunoscuta din filmul „A Star Is Born” și poarta semnaturile cunoscuților artiști Lady Gaga și Bradley Cooper. Daca in trecut Tudor Chirila a avut comentarii dure la adresa Andrei,…

- Rapperii Kendrick Lamar si Drake conduc topul artistilor cu cele mai multe nominalizari la premiile Grammy. Cei doi au primit cate sapte selecții. La categoria „Recordul anului” au fost nominalizate piesele interpretilor Drake, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Childish Gambino si Cardi B.

- Coloana sonora „A Star Is Born”, inregistrata de Lady Gaga si Bradley Cooper, s-a clasat pe primul loc in topul britanic al albumelor, iar cantareata americana si actorul conduc si in clasamentul single-urilor, cu „Shallow”, informeaza news.ro.Este pentru a treia oara cand interpreta reuseste…

- Academia Americana de Film va anunta, pentru prima data, toate cele noua liste scurte de nominalizari la Oscar - la categoriile „cel mai bun film intr-o limba straina”, „cel mai bun scurtmetraj de animatie”, „cel mai bun documentar”, „cel mai bun scurtmetraj documentar”, „cel mai bun scurtmetraj…

- Melodia, o colaborare intre Lady Gaga și Bradley Cooper, apare in “A Star Is Born”, o noua drama-musical in care cei doi au rolurile principale. Un sneak peek apare inclusiv in trailer, notele atinse de Gaga avand un efect de piele-de-gaina asupra tuturor celor ce au vazut trailerul pe YouTube sau in…

- Bradley Cooper este, fara doar și poate, unul dintre cei mai apreciați actori de la Hollywood. Este ravnit de multe femei, are o relație frumoasa cu nimeni alta decat superba Irina Shayk, care i-a daruit și un copil, iar acum a dovedit ca știe sa cante. Și nu doar la chitara, ci și voce.