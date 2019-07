Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, in perioada 30 iunie – 2 iulie, la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, Regatul Belgiei. ”Presedintele Romaniei s-a pronuntat pentru ajungerea la un compromis acceptabil pentru toate statele membre, care sa asigure stabilitatea…

- S-a batut palma la varful UE pentru noii șefi ai marilor instituții.Ursula von der Leyen a fost propusa oficial pentru postul de presedinte al Comisiei Europene, iar Charles Michel pentru functia de presedinte al Consiliului European, a anuntat marti seara Donald Tusk.

- Ludovic Orban il felicita pe Dacian Ciolos pentru alegerea in functia de lider al grupului Renew Europe din Parlamentul European. Presedintele PNL pune insa presiune pe Ciolos sa sustina intelegerile din campanie, dupa ce Renew Europe si grupul social-democratilor s-au inteles sa nu-l sustina pe…

- Domnule Razvan Popa, dumneavoastra sunteți unul dintre puținii romani care nu au avut șansa unui mandat de europarlamentari. Considerați ca timpul pe care l-ați petrecut la Bruxelles a fost suficient pentru a face tot ceea ce ați intenționat? Cu siguranța este dificil ca in mai puțin de jumatate de…

- „Romanii merita ce-i mai bun! Am inițiat și introducem rapid in dezbaterea Parlamentului proiectul legii care sa sancționeze comercializarea alimentelor inferioare calitativ fața de cele identice din alte țari europene. Nu mai acceptam dublul standard! Orice companie care va ignora…

- "Romania este in primul rand in familia politica a Partidului Popular European, prin Partidul National Liberal. PNL este la masa deciziilor la cele mai importante momente ale UE, iar asta e in beneficiul tuturor romanilor. PPE si, odata cu el, Partidul National Liberal va castiga aceste alegeri si…

- PSD afirma, miercuri, pe pagina de Facebook a partidului, ca formațiunea a atras de 4 ori mai mulți bani europeni decat guvernul Cioloș.„Romanii au nevoie de oameni patrioți care sa ii reprezinte in Parlamentul European și care sa munceasca pentru a obține finanțarea necesara pentru continuarea…