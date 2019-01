Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca, in contextul votului din Parlamentul European in cazul mecanismului privind functionarea statului de drept, PSD arata ca vrea sa mentina MCV, sa continue fraudarea fondurilor UE si sa blocheze aderarea la Schengen.

"Votul "impotriva" dat joi in Parlamentul European de europarlamentarii PSD-ALDE in cazul mecanismului privind functionarea statului de drept dovedeste fara vreo urma de indoiala agenda antieuropeana a acestei coalitii, care este preocupata obsesiv de protejarea infractorilor si care neglijeaza in mod criminal interesele celorlalti…