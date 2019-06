Barbat urmarit ca in filme de politisti la Poienile de sub Munte

In dupa amiaza zilei de 20 iunie, in baza unei informatii si cu prilejul unei actiuni pentru combaterea infractiunilor pe linie rutiera si de contrabanda, un echipaj de politie a pus in functiune semnalele acustice si luminoase, cu autospeciala de serviciu, pe directie frontala,… [citeste mai departe]